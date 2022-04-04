الامارات | نصف مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم نصف مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

وبين مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني، أنه أُمن أكثر من نصف مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، إضافة إلى توفير 100 ألف عبوة ماء زمزم و 13 ألف حافظة سعة 40 لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام.

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