لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف حقيقة انفصالها عن عمرو دياب: جالي فوبيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب استمرت لنحو 3 أو 4 سنوات بين النجوم عمرو دياب ودينا الشربيني، انتهت عام 2020 بتأكيد مصادر مقربة انفصال الثنائي الذي حاوطته الشائعات منذ عام 2017، حول وجود علاقة حب وزواج وغيرها وصولا إلى حمل دينا الشربيني، ولأول مرة منذ وقوع الانفصال تحدثت دينا الشربيني عن عمرو دياب في لقاء مذاع.

دينا الشربيني: عانيت من الشائعات بعد الانفصال عن عمرو دياب

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني كان حديث الساعة على مدار عامي 2020 و2021، ومع ظهور أي شيء في الأفق عن تلك العلاقة في حياة النجمين تعاد الأحاديث مرة أخرى، حتى كشفت دينا الشربيني عن معاناتها مع الشائعات بخصوص علاقتها بعمرو دياب منذ البداية، إذ أثر عليها ذلك كثيرا: «خلوني حامل 4 مرات»، حتى أنها أنتوت إذا أقدمت على علاقة أخرى لن تفصح عنها حتى لا تتعرض لأي تأثير سلبي: «ببقي شايلة هَم».

وفي حوار لدينا الشربيني، مع الإعلامية شيرين عرفة في أولى حلقات برنامج «أدينا بندردش»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «انستجرام»، كشفت عن سبب عدم تعليقها على علاقتها بعمرو دياب خاصة بعد الانفصال، مبررة ذلك: «عشان أما كنت بتكلم قبل كده كنا مع بعض فكانت حياتنا مع بعض، لما حصل انفصال مقدرش اتكلم عن حياة حد لا أقول حصل ليه، هو بني آدم محترم جدا وناجح جدا، كل واحد أكيد بيفتكر الأيام الحلوة اللي عاشها».

وفي برومو الجزء الثاني لحلقة دينا الشربيني مع الإعلامية شيرين عرفة، قطعت جملتها التي كانت تقول فيها «لما بتدي أوي»، لتضحك وهي تقول: «والله ما بتكلم عليه، بقى عندي فوبيا أقول حاجة والناس تترجمها على شخص معين، والله ما شخص معين»، في إشارة إلى عمرو دياب الذي يأخذ الناس تصريحاتها أو كلامها العفوي عنه.