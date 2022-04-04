تعرف على حكم إفطار الحامل في الشهور الأولى برمضان.. «دكتورك مرايتك»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

شهور الحمل الأولى من أهم مراحل حياة الجنين إذ يتم تكوينه بها، وفي هذه الحالة تحتاج المرأة التغذية المستمرة وأيضاً إلى العلاج المنتظم والزيارة شبه المستمرة للطبيب الذي يتابع حالتها في ظل انتشار الأوبئة وكيفية حماية الأم والجنين معاً، ومع دخول شهر رمضان في الكثير من الحالات يطلب الطبيب من الأم الحامل في الشهور الأولى أن تفطر في هذه الشهر حتى لا يصيبها وجنينها أذى.

حكم الإفطار للحامل في الشهور الأولى

تلك الروح التي خلقها الله في رحم المرأة تحتاج إلى العناية المستمرة خاصة في شهور الحمل الأول لذلك تتساءل النساء عن حكم إفطار الحامل في الشهر الأولى من الحمل، ليجيب على هذه السؤال الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، أثناء لقائه على قناة صدى البلد: «إن هذه المرأة الحامل ممن خفف الله تعالى عليها بسبب هذا الظرف الذي هي فيه وهو الحمل والخشية والخوف من كلام المتخصصين من الأطباء في مرحلة الحمل، يقول لها الطبيب أن الصيام سوف يؤثر عليها وعلى الجنين ولابد أن تفطر، في هذه الحالة لابد أن تتبع أوامر الطبيب حتى نحافظ على هذا البنيان الإنساني نحافظ عليه إلى أن يأتي إلى هذه الدنيا، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر، أما إذا لم يطلب منها الطبيب أن تفطر وكانت بصحة جيدة لابد أن تصوم».

حكم إفطار الأم المرضع

بعد معرفة حكم إفطار الحامل في الشهور الأولى، يأتي السؤال عن حكم إفطار الأم بعد ولادة جنينها، إذ أن هناك بعض الحالات التي يطلب فيها الطبيب من الأم أن تفطر في شهر رمضان وفي هذه الحالة قال الشيخ شوفي علام: «إذا كان صيامها في رمضان سيؤثر على الطفل الرضيع فإن الله سبحانه وتعالى أباح لها أن تفطر ولابد أن تقضي هذه الأيام، إذا فطرت الثلاثين يوماً لابد أن تصومهم بعد زوال العذر»، وعلى هذا فإن إفطار الحامل في الشهور الأولى جائز لكن بعد استشارة الطبيب.