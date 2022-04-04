نصائح لمرضي السكر في رمضان.. شرب المياه بكثرة وتجنب البروتين في السحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والوراثية وبخاصة السكري، مشقة كبيرة في الصيام خلال شهر رمضان الكريم، إذ يبحث مرضى السكر في رمضان، عن المسموح والممنوع تناوله حتى لا يصابوا بأزمات تستدعي دخولهم للمستشفى نتيجة حدوث مضاعفات.

نصائح لمرضى السكر في رمضان

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية نصائح لمرضى السكر في رمضان، وفق الدكتور محمد منصور، استشاري الأمراض الباطنية والسكر والغدد الصماء، إذ يقول إن مرض السكري، واحدا من أكثر الأمراض الأكثر شيوعا وانتشارا في الوطن العربي، بين مختلف الفئات لا يفرق بين صغير وكبير، ويجب التعامل معه بدقة وحرص شديد، تجنبا للوقوع في مشكلات تؤدي للدخول في غيبوبة.

وقدم الدكتور محمد منصور، عدة نصائح لمرضى السكر في شهر رمضان، بداية من الإفطار حتى السحور، إذ شدد على ضرورة شرب كمية كبيرة من المياه في فترة السحور والإفطار، حتى لا يحتاج الجسم لها صباحا وتقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، فضلا عن تجنب الخروج من المنزل بشكل متكرر وعدم التعرض لأشعة الشمس والذي ينتج عنه العرق وفقدان الجسم الكمية المخزونة بداخله من السوائل.

«بلاش نشويات كتيرة وبروتينات»، كما نوه الدكتور محمد منصور، بأضرار وخطورة تناول النشويات والبروتينات سواء في فترة الإفطار أو السحور، كونهم يزيدوا من العطش وفقدان الجسم السوائل وتفاديا لارتفاع نسبة السكر بالدم والذي ينجم عنه التبول المستمر والشعور بالخمول طوال الوقت: «ابعدوا عن النشويات وعليكوا بالفواكه والخضراوات».

الرياضة ومتابعة قياس السكر

وتعد ممارسة الرياضة من أكثر النصائح التي نصح بها استشاري الأمراض الباطنية، خلال حديثه لـ«هُن»، لمرضى السكر في رمضان، إذ أكد ضرورة ممارسة الرياضة غير العنيفة، تجنبا للشعور بعبء الصيام وللحصول على جسم قوي: «يفضل قبل الإفطار بساعتين».

ومن النصائح الأخرى التي قدمها استشاري الأمراض الباطنية لمرضى السكر في رمضان، هى عدم بذل مجهود بشكل كبير أثناء الصيام وفي فترة النهار، حتى لا يُرهق الجسم ويفقد السوائل و يشعر المريض بالإجهاد والإعياء: «متنسوش تتابعوا قياس السكر مهم جدا في رمضان».