طريقة عمل الأرز بالخلطة.. «أسرع وأشهى وصفة لعزومات رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

موائد العزومات أو المناسبات لا تخلو من طاجن الأرز بالخلطة، فهو بالإضافة لطعمه اللذيذ، أيضاً له شكل رائع وغني بالألياف والفيتامينات، لكنه يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية بسبب وجود الأرز والسمنة والزيت والمكسرات، لكن على أي حال فهو وجبة غنية بالعناصر الغذائية المختلفة.

ويقدم «هن» طريقة عمل الأرز بالخلطة بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، وهي:

طريقة عمل الأرز بالخلطة

الأرز بالخلطة

تلك الوجبة الغنية بالدهون المشبعة والفيتامينات والألياف لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية مثل المكسرات والأرز البسمتي والكبدة، ويمكن الانتهاء منه بسهولة إذا توافرت المقادير التالية لطاجن الأرز بالخلطة:

3 أكواب أرز بسمتي ذهبي منقوع ربع ساعة

6 أكواب شوربة ساخنة

3 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

3 ملعقة صغيرة عسل أسود

ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل

ربع ملعقة قرفة

مكسرات محمصة

زبيب

ربع كيلو كبده مكعبات

ملعقتين سمنة كبيرة

ملعقة كبيرة زيت او ملعقتين

طريقة تحضير الأرز بالخلطة

لإعداد الأرز بالخلطة قومي بوضع حلة على النار يضاف إليها السكر والماء مع التقليب أو هز الحلة من وقت للتاني حتى تحصلي على لون دهبي للسكر.

بعد أن يأخذ السكر اللون الذهبي قومي فورا بإضافة الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل، ومع الغليان ضيفي إلى الخليط الأرز بعد تصفيته تماماً من الماء.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت مع التقليب، وفو غليانه قومي بتهدئة النار واتركيه حتى يستوي.

في طاسة أخرى قومي بوضع السمنة حتى تسخن ثم يضاف إليها الكبدة وملح وفلفل وقرفة وعندما تأخذ لون من الأرضية قومي بتقليبها تقليبتين حتى تغير لونها وتستوي ثم اطفئي النار تحتها.

في طاسة ثانية، ضعي بها السمن حتى تسخن ثم قومي بوضع المكسرات والزبيب مع تقليبهم جيدا حتى يتغير لونهم إلى اللون الذهبي واطفئي النار ثم تقدم كل المكونات على بعض أو قومي بخلطهم في إناء واحد ويقدم مع البطاطس المحمرة وشرائح اللحمة السوتية أو قطع البانية حسب الموجود وحسب الرغبة.

ينصح بشراء نوع جيد من الأرز ونقعه جيدا وتصفيته تماماً من اي ماء موجود فيه، كذلك الكبدة يجب شراء نوع جيد وغسلها جيداً بالماء وقليل من الخل والليمون وتصفيتها من الماء تماماً.

عند عمل الأرز بالخلطة يجب تحضير الأرز بمفرده والكبدة بمفردها أيضا.