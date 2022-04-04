الطفل عبد الرحمن طه عن دور التوأم في الكبير أوي 6: كنت بدعي ربنا أمثل مع مكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن عرفت كاميرات الهواتف وجه وظل الطفل عبد الرحمن طه، لفت الأنظار بين الرواد، بسبب براعته على موقع الفيديوهات «تيك توك»، فرغم صغر عمره، إلا أن موهبته كانت طاغية في التقليد والتمثيل، ليبدع في تقليد كُبار النجوم وعلى رأسهم الزعيم، بمحتويات ساخرة، ومشاهد كوميدية، جعلته واحدًا من مشاهير «تيك توك»، مُحققًا ملايين المشاهدات، ليظهر فيما بعد ضمن مسلسل «الكبير أوي 6» وهو يجسد دور التوأم ابني «الكبير» «جوني والعترة».

كنت بدعي أمثل مع أستاذ أحمد مكي

حالة من السعادة يعيشها الطفل، عبدالرحمن طه، عقب مشاركته بالعمل الشهير، خلال الموسم الرمضاني الحالي، عبر عنها خلال حديثه لـ«هُن» مؤكدًا أنه كان يحلم بهذا العمل: «مبسوط جدًا أن أول طريقي الفني وقفت أمام أستاذ كبير زي الفنان أحمد مكي، كنت بدعي أني أمثل معاه، لأني متربي علي مسلسل الكبير».

الدور صعب لكن أحمد مكي كأنه والدي

وعن ترشيحة لتأدية الدور، والعمل عليه، أكد الطفل صاحب الـ9 سنوات، إنه تقدم للاختبار أمام أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي، لينجح فيه: «عملت دور التؤام بمساعدة المخرج العبقري أحمد الجندي وأحمد مكي وكان صعب لكن اجتهدت».

متابعًا: «كنت أول ما بوصل اللوكيشن أحمد مكي أبويا بالفعل، وعلاقتي بيه علاقه طيبة علاقة أب حقيقي».

أما عن كواليس العمل، أشار الطفل إلى إنها كانت بيئة صحية لايريد تركها على الإطلاق: «كواليس التصوير كنا أسرة واحدة للعمل طول الوقت في فن ومدرسة كوميديا أنا قاعد فيها وكل واحد بيطلع أفضل ما عنده، مبنبقاش عايزين نمشي بجد».

بصوم وأصلي وأنا بصور

واختتم الطفل الذي لايزال يعمل حتى الآن في تصوير مشاهده بمسلسل الكبير أوي 6: «أنا بصوم الحمد لله وكمان بصلي ودايما عاوز أعمل الأحسن».