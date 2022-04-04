أمير كرارة عن دخول ابنتيه التمثيل: «يشقوا طريقهم بنفسهم لو عندهم موهبة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حل الفنان أمير كرارة ضيفًا في أحد البرامج التلفزيونية، وصرح خلالها عن سبب ابتعاد زوجته عن الوسط الفني، قائلًا: «مراتي مش هتمثل دلوقتي لو عايزة كانت مثلت من زمان».

أمير كرارة عن دخول ابنتيه العالم الفني

وتطرق أمير كرارة خلال حديثه عن رأيه في خوض ابنتيه عالم التمثيل، وأكد على عدم امتناعه عن تمثليهن، موضحًا أنه لا يقف في طريقهن ولكن إذ كن يمتلكن الموهبة «يشقوا طريقهم لوحدهم».

وأشار «أمير» إلى أنه سيقدم لابنتيه الدعم والتشجيع، ولكن عليهن تنمية مهارتهن طوال الوقت «مش هتمثل علشان بنت أمير كرارة، لأ لأنها موهوبة»، مؤكدًا أنه لا يرفض تمثيل أي من أبنائه الثلاث «ليلى، نيللي، سليم».

وتحدث عن عائلته أيضًا واصفًا لهم أنهم ألطف ما في حياتي:«عيلتي دول ألطف وأحلى حاجة في حياتي».

علاقة أمير كرارة بأسرته

علاقة الفنان أمير كرارة بفتياته، تجمعه بهن علاقة حب قوية ومترابطة، إذ يحرص دائمًا على مشاركة جمهوره ومتابعيه الصور المتعددة برفقة أسرته، بالإضافة إلى احتفالات أعياد ميلاد أطفاله الثلاث.

موقف مؤثر بين أمير كرارة وزوجته

وكان لزوجة أمير كرارة التأثير الكبير في حياته، وهو ما تحدث عنه في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، مؤكدًا أنه يكن لها كل التقدير والحب، لوقوفها بجانبه خلال مسيرته الفنية الطويلة، بالإضافة إلى أنها أحسنت تربية الأبناء.

وسرد أحد المواقف الصعبة في بداية حياتهما إذ كان لا يملك سوى 800 جنيه، إذ يمتلكه اليأس ولكنها ساندته ودعمته نفسيًا، وعقب الموقف عرض عليه العديد من الأدوار التمثيلية «وشها كان حلو عليا جدًا».

وأشار أمير كرارة إلى أنه لا يبخل على أسرته وزوجته لأنها هي سبب كل ما هو عليه بعد الله عزوجل.