تعليم الطفل الصلاة بالصور والخطوات.. «جربيها مع ابنك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يأتي يوم الحساب الأكبر، وأول ما يُسأل العبد عنه هو صلاته، لما لها من أهمية كبرى وركن رئيسي في الإسلام، لذلك نصحنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال الصلاة عند سن الـ7 من عمرهم وما فوق السابعة، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، كيفية تعليم الأطفال الصلاة دون عنف، بحسب ما قدمه الشيخ رمضان عبد المعز، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على يوتيوب لتعليم الصلاة.

أهمية تعليم الطفل الصلاة

الطفل الصغير غالبا ما يشبه قطعة العجينة التي يسهل تشكيلها، لذلك فإن تعليم الطفل الصلاة يأتي أولا من تعريفه بها ثم تعليمة والصلاة أمامه لأن الطفل الصغير كثيرا ما يُقلد الأهل والكبار، لذلك فإن تعليمه الصلاة ينقسم إلى جزئين عملي ونظري العملي فيهم عبارة عن الصلاة أمامه حتى يبدأ تدريجيا اكتساب أهمية الصلاة من نفسه ويبدأ هو في الحفاظ عليها، لأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، وهذا ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:« إذا صحت صلاة العبد صح سائر عمله وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله» لهذا يجب الحفاظ على الصلاة.

كيف أعلم طفلي الصلاة؟

أولا: قبل تخويف الطفل الصغير من عقوبة ترك الصلاة نقوم بإخباره أن المحافظة على الصلاة له منزلة كبيرة في الجنة وعند الرحمن عز وجل، وأنه بحفاظه عليها يدركه خيرا من الله غير محدود.

ثانيا: نقوم بالصلاة أمامه في الخطوات التالية حتى يدرك أهمية الصلاة وعندما يخطئ نقوم بإدراك الخطأ وتعديل خطواته.

- إذا كانت الصلاة في المسجد يُسن إقامة الصلاة واستقبال القبلة وتكون اليدين عند الأذنين أو مقابل المنكبين.

- بعد الوضوء والتأكد من الطهارة، سواء طهارة سجادة الصلاة أو الطهارة الشخصية أو طهارة الجسد تنوي الصلاة والنية محلها القلب ولا يشترط أن تتلفظ بالنية، لكن حتى تكون خطوة تعليم الطفل الصلاة صحيحة لابد من إخباره بهذا أولا.

- انظر في محل السجود ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قراءة سورة الفاتحة بهدوء وتأني، وبعد الانتهاء من قراءة القرآن تأتي خطوة السجود.

في الركوع يكون النظر في موضع السجود ويكون الظهر يشبه الخط المستقيم، والرأس مساوية للجسم وتمكين اليدين من الركبتين.

بعد القيام من الركوع يقول الطفل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم يأتي التكبير مع الحمد «ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه».

ثم تأتي خطوة السجود ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ويكون عبارة عن لمس مشطي القدم مع الركبتين واليدين ومقدمة الرأس كلهم في مستوى واحد على الأرض.

وبعد القيام من السجود يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني.

وبالنسبة للطفل يمكن أن يقولهم أولا حسب قدرته على ترديد تلك الأدعية، لكن بالخطوات السابقة تكون صلاته إن شاء الله صحيحة مع تكرار هذه الركعة حسب عدد ركعات الفرض الذي يؤديه.