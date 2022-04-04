منة عرفة تنهار من البكاء بسبب محمود المهدي: «بحبه ولو مربية قطة هزعل عليها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر الكثير على خبر انفصالهما للمرة الثانية، قبل أن يتم عام على زواج الثنائي منة عرفة، ومحمود المهدي، بعد إثارتهما الجدل منذ خطبتهما وحتى عقد القران، للانفصال مرة أولى لمدة يوم، ومجددًا بشكل رسمي خلال الفترة القليلة الماضية، ويتصدران محركات البحث بين الحين والآخر.

منة عرفة تنهار بسبب طليقها في أول ظهور لها

وفي أول ظهور إعلامي لها، مع الإعلامية رغدة شلهوب، انهارت الفنانة الشابة منة عرفة من البكاء، عند الحديث عن زوجها السابق، الفنان محمود المهدي، قائلة: «لسة مش بشكل رسمي، بس ماشيين في إجراءات الطلاق، لأن بينا شغل وتفاصيل كتير بنخلصها الأول، وفي منتصف الشهر الحالي، هيكون مر عام على الزواج».

منة عرفة في أول ظهور لها: بحبه وبحترمه واتعلقت

وعن البكاء على الهواء، أكدت الفنانة منة عرفة أنها بالفعل لا تتمنى لأحد أن يكون في موقفها: «متمناش لحد يتعلق بحد والموضوع ميتمش، أنا فعلًا بحبه وبحترمه، وأكيد زعلانة، لو مربية قطة وماتت ولا تعبت هزعل عليها، مابالك ببني آدم».

كلمته كتير وهو عفوي

وعن المشاكل التي افتعلها زوجها السابق، محمود المهدي، قالت الفنانة منة عرفة، إنها داومت الحديث معه كثيرًا، لكن دون جدوى: «هو عفوي، اتكلمت معاه كتير والناس مش عارفة حاجة».

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

يذكر أن هذا الانفصال كان بسبب الأزمة التي أثارها المهدي برفضه احتضان منة عرفة أو تأديتها لمشاهد جريئة على هامش مشاركتها عمل درامي مع الفنان محمد نجاتي، لتؤيد منة عرفة تصريحاته، قبل أن يدخل الثنائي في مشادة افتراضية مع الفنانة إلهام شاهين التي قالت إن الفنانة التي ترفض تلك المشاهد تعتزل العمل الفني، ليتطور الأمر فيما بعد لرد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.