أفضل مشروب مع فطور رمضان للرجيم.. «هتخسر وزنك بشكل ملحوظ»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن أمر يحرص عليه العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان، نظرًا للصيام لساعات طويلة على مدار اليوم، ومع وجبة الإفطار يبحث البعض عن أفضل مشروب مع فطور رمضان للرجيم، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

أفضل مشروب مع فطور رمضان للرجيم

ومن ناحيته، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، خبير التغذية، خلال استضافته مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامجها «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، أفضل مشروب مع فطور رمضان للرجيم.

ولفت «صلاح الدين» إلى أنه يمكن تناول الآتي:

1- كوب لبن خالي من الدسم مع 3 تمرات من البلح.

2- كوب عصير فريش من الأناناس، أو الكيوي، أو الجوافة، أو البطيخ.

مشروبات تساعد على فقدان الوزن

وحسب ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشئون الصحة العامة، هناك عدد من المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وهي:

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة، والعناصر الغذائية القوية، إذ يعتبر أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن، وثبت أن شرب الشاي الأخضر يقلل من وزن الجسم ودهون الجسم في العديد من الدراسات.

2- القهوة

يتناول الناس القهوة في جميع أنحاء العالم لتعزيز مستويات الطاقة ورفع الحالة المزاجية لديهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين، وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وقد تفيد في إنقاص الوزن أيضًا.

كما ثبت أنه يمكن للقهوة أن تعزز من عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

3- الشاي الأسود

شأنه شأن الشاي الأخضر، إذ يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز من فقدان الوزن، والتي تتمثل في مركبات البوليفينول وهي من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم.

4- الماء

إلى جانب الفوائد الصحية التي لا حصر لها لشرب الماء، قد يفيد شرب المزيد منه في حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، والتي تساعدك في فقدان الوزن بشكل ملحوظ، لذلك يفضل تناول كميات المياه على أوقات متفرقة من اليوم وخاصة بين الوجبات.