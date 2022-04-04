الامارات | أغنى رجل في آسيا.. زادت ثروته 24 مليار دولار خلال الـ 3 أشهر الماضية !

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل في آسيا.. زادت ثروته 24 مليار دولار خلال الـ 3 أشهر الماضية ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الملياردير الهندي، غواتام أداني، الذي تضم إمبراطوريته شركات في قطاعات الموانئ والمناجم والطاقة الخضراء، إلى نادي أصحاب الـ 100 مليار دولار ليرفع عدد أعضاء هذا النادي إلى 10 أشخاص فقط على وجه الكوكب وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وتصدر أداني، قائمة المليارديرات الأكثر ربحا منذ بداية عام 2022، مضيفاً 24 مليار دولار إلى ثروته خلال 3 أشهر فقط.

وتجاوز أداني، مواطنه موكيش أمباني، الذي تخطت ثروته الصافية هذا الحاجز لأول مرة في أكتوبر الماضي، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 99 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا.

وجمع الملياردير الهندي الذي لم يكمل دراسته الجامعية ثروته في البداية من صناعة الفحم قبل أن تتحول للصعود القوي خلال العامين الماضيين بفضل التحول إلى الطاقة الخضراء والبنية التحتية، عبر الاستثمار في شركات مثل توتال الفرنسية، وWarburg Pincus.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن أداني يستكشف أيضاً شراكات محتملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إمكانية شراء حصة في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وعلى خلاف أصحاب الثروة في الولايات المتحدة، جمع أغنى رجلين في آسيا – أداني وأمباني – ثروتهما بعيداً عن قطاع التكنولوجيا في البداية، إلا أن أمباني تحول مؤخراً للتركيز على القطاع الذي بات يشكل الغالبية العظمى من ثروات المليارديرات حول العالم، بعد دخوله في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، إذ حصل على استثمارات بمليارات الدولارات من الداعمين بما في ذلك فيسبوك وغوغل.

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