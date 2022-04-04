الامارات | في اول أيام رمضان أشعل النار في زوج اخته بسبب خلاف على "شقة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن في اول أيام رمضان أشعل النار في زوج اخته بسبب خلاف على "شقة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أول أيام رمضان، حادثة في مدينة أشمون المصرية، بعد أن أشعل شقيق طبيبة النيران في طليقها، بسبب استعداده للزواج من أخرى في شقة الزوجية.

وتلقت الشرطة بلاغا من مستشفى يفيد بتعرض مدرس إلى حروق بالغة في أنحاء جسده، عقب مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

ووقعت الحادثة وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية عندما كان الضحية وهو يعمل مدرسا، يحضر شقة الزوجية، عقب طلاقه من زوجته الأولى، بعد خلافات بينهما، وفوجئ بشقيق زوجته السابقة، ونشبت بينهم مشادة كلامية، سكب على إثرها شقيق طليقته مادة التنر عليه، وأشعل النيران به.

وأوضحت التحريات الأمنية أن الشقة المتنازع عليها صدر فيها أحكام قضائية، وقرار بالتمكين من طليقة الزوج، التي أرسلت شقيقها وآخرين للاستيلاء على الشقة، فنشبت بعدها المشاجرة.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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