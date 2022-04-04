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توقعات الأبراج وحظك اليوم 4-4: نصيحة مهمة.. وتحتاج لهذا الأمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop.

برج الحمل

عاطفياً: لا تهرب من مشاكلك مع شريكك.

مهنياً: ابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.

مالياً: تواجه تقلبات كثيرة في أوضاعك المالية.

برج الثور

عاطفياً: تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك.

مهنياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية.

مالياً: سوف تحصل على أرباح مالية.

برج الجوزاء

عاطفياً: تحضر مناسبة اجتماعية هامة مع شريكك.

مهنياً: تمهل صحتك وجسدك كثيرا بسبب عملك.

مالياً: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك.

برج السرطان

عاطفياً: تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

مهنياً: لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك في عملك.

مالياً: حاول استغلال طاقتك في الترويج لمشاريعك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

برج الأسد

عاطفياً: اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات.

مالياً: لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.

برج العذراء

عاطفياً: من المحتمل أن تقابل الشخص الذي كنت تحلم بلقائه.

مهنياً: تحتاج إلى أن تثق في الآخرين بشكل أكبر.

مالياً: ستتحسن الأحوال المالية قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

برج الميزان

عاطفياً: خصص وقت للتفكير في أمورك الخاصة بشريكك.

مهنياً: الدخول في أي نقاشات ليس في صالحك.

مالياً: أنت في أفضل حالاتك المالية.

برج العقرب

عاطفياً: ثقتك بنفسك تجعلك أكثر قدرة في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك.

مالياً: ترغب في شراء العديد من الأشياء لأفراد أسرتك ولكن قلة الأموال تمنعك.

برج القوس

عاطفياً: ستقرر الارتباط بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة.

مالياً: تواجه تقلبات هذه الفترة كثيرة في أوضاعك المالية.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

برج الجدى

عاطفياً: كن متواضعا مع شريك حياتك.

مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك.

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية.

برج الدلو

عاطفياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين، وحاول فقط التركيز على أهدافك.

مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

برج الحوت

عاطفياً: تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك أن تبذل مجهودا أكبر، وتتعلم من الآخرين.

مالياً: تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال على من حولك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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