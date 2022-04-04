تبدأ من 60 جنيها.. أسعار البرفانات على أمازون من الأرخص للأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - * إعلان تحريري

العطر هو أفضل وسيلة لجذب انتباه شريك حياتك، هذا بالطبع بجانب مظهرك العام لذا كن حريصًا عند اختياره، حتى يمنحك مظهرًا رائعًا وأنيقًا.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار البرفانات، وفقاً لما يذكرها موقع التسويق الألكتروني "أمازون".

-عطر ليتل بلاك دريس للنساء من إيفون، او دو برفان ، 10 مل، بسعر 60 جنيها.

-عطر بيبل شاين من مارياج للنساء، او دو بارفان، 100 مل، بسعر 135 جنيها.

-عطر دير تو شاين للنساء من أوريفليم، او دو تواليت 50 مل، بسعر 180 جنيها.

-أورفليم لوف بوشن لل نساء 75 ملليلتر - بيرفيوم ميست، بسعر 154 جنيها.

-مجموعة ليتل بلاك دريس من أيفون، 50 مل او دي بارفان بالإضافة إلى لوشن للجسم 150 مل، بسعر 248 جنيها.

-عطر نينا ال اليكسير للنساء من نينا ريتشي، او دو برفان، عبوة 4 مل صغيرة، بسعر 188 جنيها.

-عطر تايملس للنساء من لاكوست، او دو برفان - 50 مل، بسعر 1,137 جنيها.

-او دو تواليت جراند تور للنساء اصدار محدود من كارولينا هيريرا، 100 مل، بسعر 1,430 جنيها.

-عطر لاكوست ماجنتيك او دي من لاكوست او دو بارفان 45 مل، بسعر 647 جنيها.

-سي (جورجيو ارماني) سي ناكر ايديشن او دو بارفان 100 مل، بسعر 1,885 جنيها.