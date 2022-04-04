أفضل مشروبات على السحور لتجنب العطش في رمضان.. كوب واحد يكفي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال وجبة السحور يتجه العديد من الأشخاص إلى تناول بعض المشروبات التي تساعد الجسم في الحصول على الترطيب اللازم له خلال ساعات الصيام، لذلك نستعرض خلال السطور التالية أفضل مشروبات على السحور، والتي تساعدك في القضاء على العطش في رمضان.

أفضل مشروبات على السحور للقضاء على العطش في رمضان

وبحسب ما قدم موقع thehansindia العالمي الهندي، تلك مجموعة من أبرز العصائر التي يمكن تناولها خلال وجبة السحور للقضاء على العطش.

1- عصير الليمون

يعد عصير الليمون من المشروبات الخفيفة ويمكن تناولها على وجبة السحور، وذلك لأنه يمنح شعور بالانتعاش يساعد على تجنب الشعور بالحر والعطش، إلى جانب احتواءه على «فيتامين سي» المفيدة لمناعة الجسم.

2- التمر باللبن

إلى جانب فوائده الصحية المتعددة إلا أنه التمر باللبن يساعد على عدم الشعور بالجفاف.

3- عصير القصب

لعصير القصب عدد من الفوائد الصحية المذهلة، إذ أنه محمل بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، فلا يروي هذا المشروب المغذي عطشك فحسب يمنع الجسم الشعور بالطاقة أيضًا.

خبيرة تغذية تقدم نصائح للتغلب على العطش في رمضان

وقدمت الدكتورة هناء أبو السعود، خبيرة التغذية، خلال لقاء إعلامي لها، مجموعة من النصائح المهمة للتغلب على العطش في رمضان، وهي:

1- ضرورة شرب المياه على أوقات متباعدة في الفترة ما بين تناول وجبتي الإفطار والسحور.

2- الابتعاد عن تناول العصائر ذات السكريات العالية.

3- يكفي تناول كوبًا واحدًا من العصائر التالية، الكركديه، الخروب، التمر الهندي، العرقسوس، السوبيا.

4- يفضل تناول الفاكهة الطبيعية.

5- الابتعاد عن تناول المياه الغازية.

6- الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والنشويات.

أفضل مشروبات للإفطار في رمضان

وبحسب ما أوضحت غادة نوارة خبيرة الطهي، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، هناك قائمة من المشروبات الباردة، التي يمكن وضعها على السفرة في وجبة الإفطار، وتناولها خلال أيام الشهر الفضيل، لكن مع توخي الإفراط بها، وتتضمن: الكركديه، التمر الهندي، العرقسوس، الخروب، السوبيا، التمر باللبن.