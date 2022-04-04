تحذير من الآثار الجانبية لنظام الكيتو دايت: «محدش بيخرج منه سليم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر نظام الكيتو دايت من أكثر الوسائل المنتشرة في الآونة الأخيرة لمن يعانون من زيادة الوزن خاصة بين الفتيات، إذ تندفع معظمهن نحو أسهل الطرق التي وجدن أنها أعطت نتيجة مع أقرانهن، دون النظر إلى عواقبها الوخيمة التي يمكن أن تدمر الصحة، وكانت الآثار الجانبية لنظام الكيتو أكثر من فوائده على الرغم من سرعته في التأثير على الوزن وفقدانه بشكل ملحوظ.

وتحدثت مجموعة من الأطباء المتخصصين في التغذية العلاجية، أمراض القلب، والباطنة والسكري عن الآثار الجانبية لنظام الكيتو دايت على صحة الأفراد، وذلك خلال استضافتهم في أحد البرامج التليفزيونية.

الآثار الجانبية لنظام الكيتو

قال الدكتور أحمد نوير استشاري التغذية العلاجية، إن نظام الكيتو دايت وسيلة سريعة وفعالة لفقدان الوزن، ولكن فرحته قصيرة، حيث إنه من الممكن ألا يسبب عواقب كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون صحة جيدة، ولكنه من المحتمل حدوث مضاعفات والتي تتمثل فيما يلي:

- خلل في وظائف المخ.

- صعوبة ممارسة التمارين الرياضية.

- خلل في الجهاز الهضمي.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أنه لا تظل هذه المضاعفات لمدة كبيرة، إذ تصيب الجسم لمدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام.

نصائح لفقدان الوزن بشكل صحي

وتابع الدكتور أشرف عبد الحميد استشاري أمراض الباطنة والسكر بمستشفيات جامعة القاهرة، أنه لاتباع دايت صحي يلزم أن يحصل الجسم على 5 قيم غذائية «خضار، فاكهة، ألبان، بيض مسلوق»، وإذا تناول الانسان ما يحتاجه ولكن بكميات محدودة سيحصل على جسم صحي دون حبس مياه أو فقدانها.

ونوه «أشرف» بضرورة ممارسة التمارين الرياضية، فهي الوسيلة الأولى والمفيدة لفقدان الوزن بشكل صحي، وذلك تجنبًا لأضرار الأنظمة الأخرى خاصًة الكيتو دايت حيث يؤثر سلبيًا على أجهزة الجسم المختلفة «مش بيخرج حد سليم».

المرحلة الأولى من نظام الكيتو دايت أن الجسم يفقد ما به من مياه وأملاح، والثانية أنه يتغير نظامه تلقائيًا ويصبح حرق الدهون بشكل سريع، وبالتالي يحفز الرغبة في تناول الأطعمة، خاصة التي تحتوي على نسبة من الزيوت والسمنة، وذلك حسبما وضح الدكتور سامح القفاص استشاري أمراض القلب بطب قصر العيني.

وأضاف «سامح» أنه خلال الدراسات الكثيرة في السنوات الماضية، كشف أن الدهون تأتي من قابلية الجسم لاستقبالها وليس من وجودها في الأطعمة، ومتلازمة اختلال النظام الغذائي يحدثها نظام الكيتو دايت، لأنه يحد من تناول النشويات البسيطة ويزيد من الدهون «عالي جدًا في السعرات الحرارية».

ونصح الأطباء بتجنب الآثار الجانبية لنظام الكيتو بالابتعاد عن اللجوء له في عملية خسارة الوزن، واتباع الأساليب الصحية.