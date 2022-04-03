منة عرفة ترد على ارتدائها المايوه وتدخين السجائر: «هرجع أستغفر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة الشابة منة عرفة، على حملات الغضب والجدل التي اشتعلت بعد رفضها المشاهد الساخنة والجريئة، مقارنة بتداول صور قديمة لها ظهرت من خلالها بالمايوه، وهي تقوم بتدخين السجائر قائلة: «أنا حرة وعايشة حياتي زي ما كل البنات اللي في سني وأصغر مني عايشين اشمعنى أنا».

وتابعت الفنانة منة عرفة، في محاولة للدفاع عن نفسها، وعن كواليس صورتها التي تداولت وأحدثت جدلًا واسعًا، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، قائلة: «اتعمل اختراق على موبايلي واتاخد منه الصور دي، وهي صورة عادية أنا على البحر أكيد مش هلبس اسدال، والصورة اتاخدت واتنشرت وطلبت بحذفها، لأن مش ده الشكل اللي أنا عاوزة أقدمه للجمهور من خلال صفحتي».

المشاهد باقية لكن حياتي هرجع أستغفر

وحول رفضها المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية، دافعت «عرفة» عن نفسها أمام الاتهامات التي طالتها بالتناقض، مؤكدة أنها ترفض تقديم تلك الأدوار التي لا يمكن حذفها مستقبلًا، وستظل في أذهان المتابعين، على عكس صورة من حياتها الشخصية: «الأعمال بتفضل موجودة وتتشاف، لكن لو صورة ليا ولا حاجة على البحر أو في سهرة، دي حياتي الخاصة، هرجع استغفر، لكن مش عاوزة أقدم حاجة كدة».

منة عرفة ترد على إلهام شاهين.. احتفظي برأيك لنفسك

وفي نفس السياق، ردت الفنانة الشابة منة عرفة، باستنكار على هجوم الفنانة إلهام شاهين عليها، بعدما هاجمتها لرفضها المشاهد الجريئة، قائلة: «الاستاذة إلهام شاهين قالت لو أنا برفض المشاهد الجريئة تقعد في البيت، هي اللي هتقعدنا في البيت يعني».

وتابعت: «لو ده رأيها تحتفظ بيه لنفسها، ومش الكل بيقدم المشاهد دي، ولا التمثيل كله كدة».