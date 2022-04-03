الأنسب للصيام.. نوع من الملح يقلل الشعور بالجوع وفوائده مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يأخذ بعض الأشخاص الاحتياطات اللازمة في تناول بعض الأطعمة خلال شهر رمضان، نظرًا لتخوف الكثير منهم من الجوع أو الظمأ أثناء الصيام، وهو ما يدفعهم إلى الامتناع عن بعض المشروبات والأطعمة التي تؤثر على ذلك، ولا يقتصر الأمر على الأغذية تحديدًا فقط، للبهارات تأثير أيضًا، ولأن الأكثر استخدامًا هو الملح، والذي يزيد الإحساس بالعطش والجوع خلال رمضان، كان هناك الأنسب للصيام.. نوع من الملح يقلل الشعور بالجوع.

كيفية التغلب على العطش في رمضان

يعاني الكثير من الأفراد من العطش المستمر أو الجوع في فترة الصيام، والذي يؤثر على قدرتهم في أداء المهام المطلوبة منهم، لذا أشار الأطباء إلى أن الأنسب للصيام.. نوع من الملح يقلل الشعور بالجوع وهو ملح الهيمالايا الوردي، وذلك نقلًا عن موقع «Live Strong».

وأفادت الدراسات المتعددة خلال السنوات الماضية، بأنه أفضل نوع من الأملاح ويرجع لونه الوردي إلى التركيز الكبير للمعادن المفيدة، لذا فهو يساعد في الصيام على دعم صحة الجسم، خاصة لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه مع ساعات الصيام الطويلة، وبالتالي يزيد العطش، بالإضافة إلى العديد من الأعراض الأخرى التي تؤثر على صحة الجسم مثل الدوخة، الجوع الشديد.

نوع ملح يقلل الشعور بالجوع

وقال الأطباء من خلال دراسات أجريت على أشخاص يصومون متقطع إن ملح الهيمالايا يساعد على التخلص من الجوع فورًا عقب تناوله، كما أكد خبراء التغذية في سانت جوزيف، ممن يمارسون الصيام المتقطع أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الملح تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم لمدة طويلة والحد من الإحساس بالجوع أو العطش.

والأنسب للصيام.. نوع من الملح يقلل الشعور بالجوع هو الوردي بالتحديد لاحتوائه على المعادن المهمة، وبالتالي غني بالصوديوم مقارنًة بالآخر، لذا ينصح بتناوله لمن يصومون لمدة طويلة حتى يتمكنوا من السيطرة على الجوع والعطش، حيث أشارت اليزابيث بارنز أخصائية التغذية، المقيمة في كارولينا الشمالية إلى أنه يلزم تناول قدر كافٍ من المياه قبل الصيام.

نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

- الحد من تناول الملح العادي في الوجبات.

- تناول كوب من الماء من وقت إلى آخر.

- تجنب تناول العصائر المعلبة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر الإضافي والتي تزيد من شعور العطش.