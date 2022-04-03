الامارات | مكمل غذائي «سحري» لعلاج ضغط الدم في 6 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائي «سحري» لعلاج ضغط الدم في 6 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤرق مشكلة ارتفاع ضغط الدم ومخاطره الصحية، حياة الكثيرين حول العالم، خصوصا بعد سن الـ40 عاما، وينصح الخبراء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لمواجهة هذه المشكلة.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة «Nutrients» العلمية، عن مكمل غذائي من شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ وفعال.

وفقا للدراسة، فإن تناول مستخلص الثوم الأسود المعتق يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأظهرت النتائج مؤشرات «سحرية»، حيث أنه في ستة أسابيع من تناول الثوم الأسود المعتق، شهد الأشخاص انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانبساطي (DBP) مقارنة بالدواء الوهمي، خاصة عند الرجال.

ونقلت «sputnikn» عن مجلة «Eat This, Not That!» المتخصصة بالصحة عن المتحدث باسم شركة «فارماكتيف»، ألبرتو إسبينيل، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تقع في إسبانيا وتنتج مستخلص الثوم الأسود المعتق، حيث قال: «لطالما اعتبر الثوم الأسود المسن طعاما شهيا ومكونا لا يتجزأ من النظام الغذائي الآسيوي، فضلا عن كونه أداة للحفاظ على الصحة. الأدلة التجريبية تتكشف عن الآثار المفيدة للثوم الأسود على صحة القلب والأوعية الدموية».

وبحسب المقال، يتم إنتاج هذا المكون اللذيذ تقليديا عن طريق تخمير بصيلات الثوم الكاملة المنتقاة من فصيلة إسبانية مختارة من الثوم الطازج في رطوبة عالية ودرجات حرارة عالية لبضعة أسابيع.

وتتحول فصوص الثوم إلى اللون الداكن وتتخذ قواما ناعما يشبه الهلام بينما تفقد نكهة الثوم اللاذعة المميزة وتصبح أكثر حلاوة.

وقال إسبينيل: «هذا هو بعض من الأدلة الأولى التي ظهرت على تأثير موازنة ضغط الدم لمستخلص الثوم الأسود، كبديل طبيعي، في السكان حيث تعتمد استراتيجيات التدخل على النظام الغذائي والحفاظ على نمط حياة صحي. الأهم من ذلك، إن آثاره الإيجابية تحققت باتباع بروتوكول بسيط بتناول قرص واحد من مستخلص الثوم الأسود المعتق يوميا».

ويقدم الثوم الأسود أداة مغذية إضافية قوية - ولذيذة - للمساعدة في التحكم بضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالقيود الغذائية.

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