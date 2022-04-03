الامارات | مفتي الأردن: "صلينا على النبي 1000 مرة قبل إعلان رمضان" !

شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الأردن: "صلينا على النبي 1000 مرة قبل إعلان رمضان" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مفتي عام الأردن عبدالكريم الخصاونة، إن قرار الأردن، باعتماد يوم الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك صحيح.

وتابع في تصريحات لإذاعة محلية أردنية "صلينا على النبي ألف مرة قبل أن نصدر بيانا للاعلان عن رمضان يرضي الله".

وأضاف أن دائرة الإفتاء تعتمد على العلم الشرعي والحسابات الفلكية، والمجمع الفقهي الإسلامي، في تحري هلال شهر رمضان.

وأوضح أنه كان من الصعب رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب.

وأفاد أن الأردن يعتمد الرؤية الشرعية للإعلان عن رمضان، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وتابع: "القمر يحتاج لرؤيته 15 ساعة بعد أن تتم عملية ولادته"، مطالبا كل من يدعي أن الأردن أخطأ بإعلان موعد رمضان أن يأتي بأدلة شرعية واضحة توضح الخطأ.

ورفض الخصاونة الاتهامات والاساءات التي وجهها مواطنون اردنيون على وسائل التواصل الإجتماعي لدائرة الإفتاء، بسبب موعد رمضان، منتقدا تنمر البعض على الأردن بسبب اعلانها رمضان منفردة ومخالفتها لبعض الدول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news