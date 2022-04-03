الامارات | مصر: إحالة 3 متهمين إلى "الجنايات" بتهمة قتل طالب حرقا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إحالة 3 متهمين إلى "الجنايات" بتهمة قتل طالب حرقا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت النيابة العامة في مصر إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لثبوت اتهامهم بقتل طالب حرقا في مدينة دمياط الجديدة بسبب مضايقته لسيدة .

وذكرت النيابة في بيان لها الأحد، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل طالب يدعى مصطفى سراج وأعدوا لذلك مادة الجازولين وما أن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن.

وذكرت النيابة أن أحد المتهمين سكب الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض الطالب القتيل وآخر كان في صحبته وحاولا ضبطه لكن المتهم واصل سكب الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدا إزهاق روحه وهو ما أسفر عن وفاته بالفعل .

وكانت النيابة قد كشفت سابقا أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم بدافع الانتقام من الطالب لمضايقته شقيقة أحدهم وتهجمه عليها في مسكنها الملاصق لمسكنه واعتياده فعل ذلك .

وأقامت النيابة الدليل على المتهمين من شهادة خمسة شهود من بينهم المجني عليهما، وما أقر به أحد المتهمين بالتحقيقات، وما ثبت من معاينة مسرح الجريمة وما تبين من مشاهدتها آلات المراقبة بمحيطه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

يذكر أنه قد تصدر هاشتاغ #حق_مصطفى_سراج مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل الشاب مصطفى حرقاً على يد جيرانه حيث قام بسكب البنزين عليه وأشعل فيه النيران.

و تسبب الحادث في إصابة الشاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقله للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، ثم توفي بعد ساعات قليلة من الحادث.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على جثة الطالب القتيل تحت تصرف النيابة العامة.

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