الامارات | "التمييز" الكويتية تؤيد إعدام قاتلة زوجها بالمطرقة في المسايل

شكرا لقرائتكم خبر عن "التمييز" الكويتية تؤيد إعدام قاتلة زوجها بالمطرقة في المسايل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز بالكويت، حكم الإعدام الصادر ضد قاتلة زوجها بالمطرقة في المسايل.

وقال المحامي إبراهيم الكندري، وكيل والد ووالدة المجنى عليه إن «العدالة تأخذ مجراها وطريقها الصحيح وإن تأخرت قليلاً، داعياً إلى المصادقة على هذا الحكم لتنفيذه بأقرب وقت امتثالاً لقوله عز وجل: ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)).

واكد الكندري، ان «ما قامت به المتهمة كان مثالاً للغدر والخيانة حيث جاءته من الخلف وضربته بمطرقة كبيرة كانت قد أعدتها مسبقاً على مؤخرة رأسه أكثر من 19 ضربة لإفقاده وعيه، كما ضربته على ركبته اليسرى التي أجرى بها عملية جراحية لإفقاده توازنه ومقاومته أو هربه، واستمرت بضربه على وجهه بسكينة ذات نصل كبير حتى فارق الحياة، ثم كافأت نفسها بتدخين سيجارة ملغمة بمخدرات وحاولت وضع جثته في حقيبة كبيرة لإخفائها وإخراجها من الشقة ولكنها لم تنجح، فلفته بسجادة وتركته لمدة أربعة أيام حتى تم اكتشاف الجريمة».

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