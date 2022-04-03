دراسة جديدة تكشف تأثير فيروس كورونا على الصحة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أننا لم نفهم تمامًا كارثة كوفيد من حيث تأثيرها السلبي على أعضاء الجسم الأخرى، فقد ألقت دراسة حديثة الضوء على مشكلة كانت أقل إزعاجًا، الصحة الجنسية لها أهمية قصوى للبشرية وطوال هذه السنوات بينما كنا نرتد كمامة، ونعقم أيدينا للسيطرة على الفيروس، لم نكن مهتمين بمعرفة ما إذا كانت صحتنا الجنسية قد تأثرت أثناء هذا الوباء.

كوفيد مقابل الصحة الجنسية: ماذا تقول الدراسة البحثية؟

تقول دراسة منشورة في عام 2022 في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي أن الخلل البطاني وتأثير جائحة كوفيد على الحياة الجنسية هي الأسباب الرئيسية لانخفاض الصحة الجنسية خلال هذه الفترة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

وتكشف الدراسة أن ما بعد الإصابة يحدث فقدان للوظائف الفسيولوجية في الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية وهذا يؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية في أعضاء متعددة.

وتقول الدراسة، إن وظيفة الانتصاب الطبيعية هي نتيجة لآليات معقدة تشمل الإشارات العصبية والأوعية الدموية والهرمونية، يمكن أن يؤدي ضعف العوامل النفسية والعصبية والهرمونية والأوعية الدموية والكهفية، منفردة أو مجتمعة، إلى ضعف الانتصاب، يمكن أن توجد العديد من المسارات الفيزيولوجية المرضية معًا وقد جمعت تأثيرًا سلبيًا على وظيفة الانتصاب، يمكن أن يكون السبب الكامن وراء ضعف الانتصاب الناجم عن COVID-19 هو الارتباطات التي تم إنشاؤها بين ضعف بطانة الأوعية الدموية و SARS-CoV-2 التي تفسد المسارات الفسيولوجية التي ينطوي عليها تنظيم الانتصاب.

لماذا ضعف الانتصاب؟

إنه بسبب تقارب مستقبلات ACE2 في أنسجة الخصية البشرية للفيروس التاجي، يصيب الفيروس الخلايا المضيفة من خلال التفاعل مع مستقبلات ACE2 على ظهارة الجهاز التنفسي، هذا هو السبب في أن كوفيد يعتبر بشكل رئيسي من أمراض الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، توجد مستقبلات ACE2 أيضًا في أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز البولي التناسلي، مما يفسر الآثار الضارة لفيروس كورونا على أنظمة الأعضاء البشرية الأخرى.

"كشفت دراسة أيضًا أن أنسجة الخصية لديها أعلى تركيز من مستقبلات ACE2 مقارنة بالأنسجة البشرية الأخرى، حتى أعلى من أنسجة الرئة، وهي الهدف الرئيسي للفيروس،" تقول الدراسة مستشهدة بنتيجة بحثية أخرى.

ما هي عوامل الخطر؟

أمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض الكلى وأمراض الروماتيزم والصدفية والتهاب المفاصل النقرسي والتهاب الفقار اللاصق هي عوامل الخطر المحتملة إلى جانب العمر، داء السكري، عسر شحميات الدم، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤشر كتلة الجسم / السمنة / محيط الخصر، ومتلازمة التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، تبين أن السيتوكينات الالتهابية مثل TNF-α و IL-6 و IL-1β التي تحدث في حالة الالتهاب المفرط لـ كورونا، قد ثبت أنها مرتبطة بالتقدم السريري للضعف الجنسي.

ما الذي تحذرنا منه الدراسة؟

تحذرنا الدراسة من مختلف المضاعفات الصحية الكامنة بسبب ضعف الانتصاب.

وتقول الدراسة إن ضعف الانتصاب يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية والشريان التاجي وأمراض الأوعية الدموية الطرفية "مع ميل نحو خطر أعلى للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ما هي الأسباب الأخرى وراء انخفاض الصحة الجنسية أثناء الجائحة؟

لقد غيرت الإجراءات التقييدية، والتباعد الاجتماعي، والعزلة، والإغلاق المستمر نمط حياة البشر، تسببت الضربة التي تعرضت لها الاقتصاد في ضغوط نفسية هائلة على الأفراد، أثرت هذه العوامل على الصحة العامة للفرد بما في ذلك النشاط الجنسي.

"مخاوف الفرد المتعلقة بالتفاعلات الحميمة / الجنسية الآمنة، والفصل القسري للشركاء الحميمين، والتصعيد في النزاعات الزوجية وتدهور التواصل هي من بين العوامل المساهمة الأكثر صلة في تجربة الصعوبات الجنسية للفرد وعدم الرضا الجنسي خلال هذه الفترة،" تقول الدراسة.

من بين الأسباب الأخرى لانخفاض الصحة الجنسية، الافتقار إلى الخصوصية أثناء الإغلاق، والتناقضات في التعبير الجنسي، وظهور حقائق جديدة مثل العمل من المنزل، والتعليم المنزلي، والبطالة المفاجئة.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا