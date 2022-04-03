شنطة ياسمين صبري.. سعر خيالي بمبلغ صادم «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شنطة ياسمين صبري، واحدة من الكلمات الأكثر تداولًا على محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك عقب أحدث ظهور للفنانة، التي عادًة ما تخطف الأنظار بسبب إطلالتها، وأسعارها المتفاوتة.

وبين الفترة والأخرى، تخطف الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بسبب الحقائب التي تحملها، خاصة وإنها تفضل حمل حقائب بتوقيع ماركة hermes العالمية، خاصة إنها ظهرت بها في عديد من المناسبات المختلفة، بألوان وتصميمات مختلفة.

شنطة ياسمين صبري.. تعرف على سعرها

واليوم، تألقت الفنانة ياسمين صبري مجددًا، بإطلالة كاجوال، بسيطة، مع حقيبة hermes العالمية، بلون فاتح، ملائم لملابسها، حيث تميزت الحقيبة، بإنها بحجم كبير، مصنوعة من «جلد توجو» جاءت باللون الكافيه الفاتح، فضلا عن كونها مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي.

سعر شنطة ياسمين صبري

وبالبحث عن سعر حقيبة ياسمين صبري، التي تألقت بها في أحدث ظهور، وجد إنها بسعر 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 360 ألف جنيه مصري.

الجدير بالذكر إن الفنانة ظهرت بألوان وتصميمات مختلفة من تلك الحقيبة، في مناسبات مختلفة، كان على رأسها داخل طائرتها الخاصة، وداخل أحد المطاعم وأماكن السهرات.

ياسمين صبري في لندن بسبب قضايا المرأة

وشاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها خلال الفترة القليلة الماضية، بتفاصيل تواجدها في لندن للاحتفال بنجاحات المرأة العربية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة:«تشرفت بمقابلة صاحبة السمو الملكي من ويسكس واللورد پيرڤس من تويد للاحتفال بنجاحات المرأة العربية».

وتألقت الفنانة ياسمين صبري، حينها بفستان بسيط، ربيعي، مزدهر بألوان الربيع، جاء طويل فضفاض بدون أكمام، مع الشعر المنسدل، والمكياج الهادئ بدرجات النود الرقيقة.