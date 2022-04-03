الامارات | طالبان تحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر زعيم حركة طالبان في أفغانستان الأحد بفرض حظر على زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان، محذرًا من أن الحكومة الإسلامية المتشددة ستتخذ إجراءات صارمة بحقّ المزارعين الذين يزرعون هذا المحصول.

وأفغانستان أكبر منتج عالمي للخشخاش وهو مصدر العصارة التي يتم تكريرها وتحويلها إلى الهيرويين والتي ازدهر إنتاجها وصادراتها في السنوات الأخيرة.

وجاء في مرسوم أصدره زعيم الحركة هبة الله أخوند زادة "تم إبلاغ جميع الأفغان أن من الآن فصاعدًا، ستحظر زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".

وقرأ المرسوم المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في لقاء مع صحافيين ودبلوماسيين أجانب ومسؤولين في طالبان.

وأضاف المرسوم "إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتمّ تدمير المحصول على الفور وسيتم التعامل مع المخالف وفق الشريعة الإسلامية".

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