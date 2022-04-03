ياسمين عبدالعزيز تتألق بـ«الجلابية الفلاحي» وتشارك جمهورها: إيه الحلاوة دي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها برفقة الفنان كريم عبدالعزيز خلال أدائهما إعلانا رمضانيا لإحدى شركات الاتصالات.

ياسمين عبدالعزيز تغني «إيه الحلاوة دي»

وسجل الثنائي العديد من مقاطع الفيديو المبهجة خلال كواليس تصوير الإعلان، وشاركا بها جمهورهما ومتابيعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت تفاعل وإعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان آخرها فيديو للفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي ترتدي عباءة من اللون الوردي «جلابية فلاحي» وعلى رأسها طرحة مزينة بالترتر من نفس لون العباءة.

@yasminabdelazize ????son original - Yasmin abdelaziz

واعتمدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على المكياج البلدي، إذ وضعت روج بمبي صريح من نفس لون العباءة، مع تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وجسدت فيديو وهي تغني: «إيه الحلاوة دي.. إيه الطعامة دي»، وكان ظهورها بهذه الإطلالة خلال كواليس تصوير إعلانها مع الفنان كريم عبدالعزيز.

كريم محمود عبدالعزيز بملابس عبدالغفور البرعي

كما جسد الفنان كريم محمود عبد العزيز دور عبدالغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، حيث ارتدى جلبابا كبيرا من اللون الكحلي، وعلى رأسه العمة، وفي يده السبحة، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو وهما يغنيان على كلمات اعلانهما: «رمضانا هو.. فرحتنا هي».

وظهر الثنائي بالعديد من الاطلالات المختلفة خلال تصوير الإعلان وذلك لدورهما في تجسيد الشخصيات المختلفة وهما يتشاركان الغناء والتألق المنسجم بينهما، إذ جمعا في إطلالتهما بين الكاجوال والملابس الكلاسيكية في جيل الستينات، والتقطا العديد من الفيديوهات الممتلئة بالفرح والطاقة الإيجابية التي ترسخ في ذهن المشاهد خلال رمضان.

ولاقت الفيديوهات استحسان العديد من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين التعليقات البارزة: «كنا زعلانين ان مفيش مسلسل لكي في رمضان بس اتبسطنا بالإعلان.. حلو جدًا فرحتونا»