هل لو بلعت ريقي أفطر ويبطل صيامي؟.. الإفتاء تجيب على السؤال الشائك

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع استقبال شهر رمضان المبارك، تزيد العديد من الأسئلة التي ربما قُتلت بحثًا، لكن لا تزال تدور بأذهان العديد، خاصة التي تحمل إجاباتها الشكوك، كاستخدام معجون الأسنان، أو العطور، أو ارتداء بعض الملابس دون حجاب، والعديد من السئلة.

هل القيء يفسد الصيام؟ وهل يجوز للصائم بلع ريقه في رمضان أثناء الصيام؟

أسئلة عديدة حرصت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، الإجابة عنها، قائلة: «بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا».

أما حكم القيء، قالت «الإفتاء»: «إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وألا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه»؛ مستندة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه الترمذي (3/ 98) واللفظ له، وابن ماجه (1/ 536)، وأحمد في "مسنده" (2/ 498).

أما بلع الريق، بحسب دار الإفتاء المصرية، فيجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.