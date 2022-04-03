أفكار عزومة رمضان 2022.. «أكلات هتاكلي صوابعك وراها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ثلاثين ليلة من نفحات وعطر الجنة يأتي بها رمضان إلينا في كل عام، حاملا بين طياته الكرم والجود والعزومات التي تقوي أواصر الود والحب، وفي ظل انتشار السوشيال ميديا والأوبئة قلت في الفترة الأخيرة الزيارات لكن رمضان هذا العام أتي ليعوضها، وفي أفكار عزومة رمضان 2022 تأتي الكثير من الاكلات المميزة التي يقدمها مطبخ «هن» لربات البيوت بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

وصفات عزومة رمضان 2022

يأتي الشيش طاووق ضمن الوصفات المميزة التي تدخل ضمن أفكار عزومة رمضان 2022 والتي يعشقها الكثير من الناس، والتي سوف تجد إقبالا عليها أثناء الإفطار أكثر من غيرها.

المكونات:

2 من صدور الدجاج المخلية والمقطعة

ملعقة زعتر

ملعقة من الكاتشب

ربع كوب زيت

ربع كوب خل

عصير بصلة مفرومة

4 ملاعق من عصير الليمون

ملح

فلفل أسود

رشة سكر

أعواد الشيش طاووق.

2 فلفل ألوان

2طماطم

بصلتين

طريقة تحضير الشيش طاووق

لتحضير الشيش طاووق ضمن عزومة رمضان 2022 اولا نحضر طبق زجاجي وفيه نضع كلاً من الخل وعصير الليمون والكاتشب والزيت والزعتر والملح والفلفل الأسود والسكر وعصير البصل

في الخطوة التالية تقلب المكونات السابقة جيدا حتى تكون خليط متجانس.

بعد تجهيز التتبيلة وتقليبها جيدا نضيف اليها قطع الدجاج المغسولة ومقطعة من قبل، ثم تقلب قطع الفراخ في التتبيلة جيداً.

اتركي قطع الدجاج داخل التتبيلة لمدة 3 ساعات

بعد ذلك يتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل الالوان إلي مكعبات متوسطة الحجم

ثم باستخدام أعواد الخشب ثم نقوم برص قطع الدجاج والفلفل الألوان والبصل والطماطم بشكل مناسب فوق بعضهم.

ثم باستخدام طاسة مناسبة ومقدار كافي من الزيت يتم قلب الشيش طاووق مع التقليب على كافة الاتجاهات حتى يأخذ اللون الأحمر.

نقوم بتهدئة درجة الحرارة وتغطية الشيش طاووق ونتركه حتى تمام التسوية

يقدم الشيش طاووق بجانب الأرز البسمتي وبالهناء

الأرز البسمتي بالخضار

يدخل الأرز ضمن أفكار عزومة رمضان 2022 بسبب طعمة المميز وسهولة الحصول على مكوناته وتحضيره في أسرع وقت، فهو يعتمد على المقادير التالية:

3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي.

نص كيلو كبدة مقطعة مكعبات صغيرة.

نص كيلو جزر متقطع مكعبات صغيرة.

كوبين بسلة فريش.

واحدة فلفل ألوان أحمر وأصفر متقطعين مكعبات.

6 أكواب شوربة مغلية

بصلة كبيرة مفرومة

عودين قرفة

ملح وفلفل معلقة قرفة صغيرة.

معلقتين كبار سمنة وزيت

مكعب مرقة

للتقديم

كوب لوز محمر

طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخضار

في حلة على النار نضع كلا من السمنة والزيت ونحمر البصلة عدة دقائق ثم نضيف الخضار ويترك على نار هادئة حتى يدخل فى النضج.

بعد ذلك يضاف كل من الشوربة والبهارات والقرفة للمكونات وعندما يبدأ الماء في الغليان يضاف الأرز ويتم ضبط الملح ويترك حتى يغلي ويتشرب، ثم بعد ذلك تهدأ النار تماماً حتى تمام النضج.

في طاسة أخرى نضع قليل من السمنة والزيت حتى تسخن ثم نضيف الكبدة ونشوحها مع القرفة والملح والفلفل

يقدم الأرز مع الكبدة والمكسرات بالإضافة إلى الشيش طاووق

سلطة الحاتي

تعتبر السلطة من أساسيات مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم إذا انها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ولذلك فهي أساسية في عزومة رمضان 2022، بالمكونات التالية:

4 طماطم متقطعة مكعبات كبيرة

4 خيار متقطع ترنشات

1بصلة حمراء متقطعة جوليان

واحدة فلفل حامي وبارد

كوب بقدونس مفروم وكوب كزبرة وشبت

مقدار ملعقة كبيرة من الآتي «ملح وفلفل كمون كسبرة قرفة»

ربع كوب خل

معلقتان عصير ليمون

كوبان ماء بارد

طريقة تحضير سلطة الحاتي

يتم خلط البصلة بالملح والبهارات جيداً ويضاف إليهم الخل والليمون وكل الخضار ثم تضاف إليهم كوبين من الماء البارد وتقدم.

البطاطس المحمرة المقرمشة

تعتبر البطاطس المحمرة المقرمشة من الأكلات التي لا غنى عنها على موائد رمضان، وتعتمد على المقادير التالية:

نصف كيلو من البطاطس

زيت للقلي

ملح

نصف كوب من الخل

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

بعد تقشير البطاطس و غسلها جيداً بالما، يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة في الحجم وفي اناء كبير يتم نقع البطاطس مع الخل والماء لمدة 20 دقيقة.

يتم تصفية البطاطس من الماء وتسخين الزيت في مقلاة على النار، وبعدها توضع كمية مناسبة من البطاطس مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي وعند الحصول عليه اخرجي البطاطس فوراً على المناديل المخصصة للزيت ثم تقدم ساخنة.