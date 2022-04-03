مشروب على سفرتك في رمضان يعالج أكثر من 20 مرضا.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول شهر رمضان المبارك، تمتلئ طاولة الطعام على الإفطار بالعديد من المشروبات الرمضانية، الغنية ذات المذاق المميز، والفوائد الصحية الكبيرة.

ويعد مشروب العرقسوس، أحد أشهر المشروبات التي ارتبط بشهر رمضان بشكل كبير، على الرغم من كونه غير مُفضل للعديد من الأشخاص، إلا أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية الكبيرة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري التغذية والمناعة، عن فوائد مشروب العرقسوس، وكيف يساهم في علاج العديد من الأمراض عند تناوله باعتدال.

فوائد العرقسوس لعلاج الأمراض

مضاد أكسدة قوى وكورتيزون طبيعى بدون آثار الكورتيزون.

يحسن المناعة وعلاج القرحة وعلاج الكحة.

علاج أمراض مثل حرقة المعدة، والارتجاع الحمضي، والسعال، والالتهابات البكتيرية والفيروسية.

يهدئ التهاب الحلق.

يعالج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما.

يُساعد العرقسوس في التخلص من الأمراض التي تًصيب الصدر لاحتوائه على مواد طبيعية ومضادات الالتهابات والأكسدة التي تعمل على طرد البلغم بشكل فعال.

يقضي على التهابات الحنجرة والشعب الهوائية.

يقلل إفراز السائل المخاطي، كما يقضي على الكحة والاحتقان.

يستخدم العرقسوس في علاج بلهارسيا المستقيم.

فوائد العرقسوس للصدفية

وفقًا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، لـ «هُن» فإن العرقسوس، يساعد في علاج الصدفية، بسبب احتوائه على مركب يشبة إلى حد ما تأثير الهيدروكورتيزون ولكنه لا يعطي الأضرار الجانبية التي يسببها الكورتيزون.

طريقة استخدام العرقسوس للصدفية

يؤخذ مسحوق العرقسوس الناعم ويخلط مع فازلين وتدهن به المناطق المصابة.

فوائد العرقسوس لمنع الإصابات الفطرية

يحتوي على 125 مركباً مضاداً للفطريات ويعتبر أكثر النباتات المسجلة الغنية بهذه المركبات، التي تعالج الفطريات الضارة.

فقط قومي بأخذ 5 ملاعق من المسحوق وضعيها على ملء كوب ماء ثم قومي بدهن المناطق المصابة بالسائل بواسطة قطعة قطن، من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

العرقسوس لعلاج فيروس الهربس وفيروسات الكبد

يمكن لخليط العرقسوس والعسل علاج فيروس الهربس الذي يصيب الشفاه وسقف الحلق، كما أن به مواد لها تأثير فعال في قتل بعض أنواع الخلايا السرطانية بالإضافة إلى أنه مقوي لجهاز المناعة للجسم، وذلك لقدرته على حفز الجسم على إفراز مادة لها تأثير قوي على وقاية خلايا الكبد من التليف والإصابة بفيروسات الكبد.