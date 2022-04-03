هتخس 16 كيلو من غير ماتحس في رمضان.. أخصائي سمنة يقدم روشتة فعالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

من المعروف أن شهر رمضان هو علامة التجمعات الأسرية وعمل الولائم والعزومات التي تضفي البهجة إلى الأجواء، ولكن تسبب هذه العزومات التي تكون مملؤة بالأكلات الدسمة بعض العواقب للعديد من الأشخاص لذا يفقد معظم الأشخاص لذة الفرح بالتجمعات، تخوفًا من زيادة وزنهم أو فقدان اتزانه، وآخرون لا يفكرون بالأمر ويقررون فقدان وزنهم بعد انتهاء رمضان وفقًا للمقولة الأكثر تداولًا خلال الشهر، «هبدأ دايت بعد العيد».

أسباب زيادة الوزن في رمضان

ولكن المفاجأة التي أطلقها الدكتور أحمد عمر أخصائي علاج السمنة والنحافة في تصريحاته الخاصة لـ«هن» عكست ما يعتقده البعض، إذ أكد أنه يمكن ثبات الوزن على ما هو عليه، أو فقد أكثر من 16 كيلو خلال شهر رمضان، ولكن الفجعة وراء زيادة الوزن خلال هذا الشهر تحدث للأسباب التالية:

- اﺳﺗﻌداد الجسم ﻟزﯾﺎدة اﻟوزن، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧك ﺑدأت داﯾت ﻗﺑل رﻣﺿﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻓﻘدت ﻣﺛًﻼ 5 ﻛﯾﻠو، فإن ذلك سهل عملية زيادة الوزن خاصًة عند الإفراط في تناول الطعام في آخر ثلث من الليل.

- أﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﻠﺟوء ﻟﺧدﻋﺔ ھﺑدأ داﯾت ﺑﻌد اﻟﻌﯾد.

وقال «أحمد» أنه بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وزنهم مثلما يرغبون قبل رمضان، عليهم التوقف عن استمرار الدايت، وأخذ رمضان كاستراحة، مؤكدًا أن وزنهم سيظل ثابتًا، ولكن يلزم التوقف تمامًا عن الطعام بعد العشاء، والحرص على تناول السحور بدون نشويات مع تناول القدر الكافي من المياه وممارسة التمارين الرياضية.

روشتة فقدان الوزن في رمضان

أما من يرغبون في فقدان 16 كيلو ومعرفة روشتة رجيم رمضان، أشار الدكتور إلى أن فقدان الوزن يمر بعملية مدتها 3 أيام، وإذا تخلفت عن يوم أو أكثر يفسد النظام بأكمله، وعدد الثلاث مراحل فيما يلي:

- اليوم الأول، ﯾﺳﺗﻣد اﻟﺟﺳم طﺎﻗﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻛر ﺑﺎﻟدم.

- اليوم الثاني، ﻣن اﻟﺟﻠﯾﻛوﺟﯾن، وھو ﺳﻛر ﻣرﻛب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑد.

- اليوم الثالث، ﯾﺳﺣب اﻟﺟﺳم ﻣن ﻣﺧﺎزن اﻟدھون.

لذا يلزم الالتزام التام بالثلاث أيام حتى يكون الرجيم بطريقة صحيحية، ومن ثم أخذ اليوم الرابع «فري»، ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻧزول اﻟوزن ﻣن 2 إلى 4 ﻛﯾﻠو ﻛل اﺳﺑوع، مشيرًا إلى أن ﯾﻛون اﻻھﺗﻣﺎم اﻷول ﺑﺎﻟﻧﺷوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻔري، ﺣﺗﻰ يتمكن الشخص ﻣن ﺗﺣﻣل اﻻﻟﺗزام ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ، واختتم حديثه ﺑﺄن رﻣﺿﺎن ﻓرﺻﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس وﺑداﯾﺔ رﺣﻠﺔ ﺗﺣول ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم.