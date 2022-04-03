5 علامات تشير إلى مشاكل صحية برئتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تلعب الرئتان دورا مهما في جسم الإنسان، لذا من المهم الحفاظ على صحتهما والانتباه إلى العلامات التي تصدرها عندما يكون هناك شيء ما ليس على ما يرام.

وفيما يلي، 5 علامات تشير إلى أن رئتيك بها مشكلة، وفق ما جاء في موقع "برايت سايد".

آلام الظهر والكتف:

ألم الظهر والكتف أو حتى الصدر يشير إلى بداية سرطان الرئة في المراحل المبكرة، ومن المحتمل جدًا علاجه، وإذا كان هذا الألم أقوى واستمر لفترة أطول من آلام الظهر المعتادة أو إذا كنت تعاني منه كثيرًا، فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

السعال:

يشير السعال إلى شيء بسيط، مثل نزلات البرد، ولكنه يكون أيضًا أحد أعراض الأمراض المزمنة، ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية التمييز بين أنواع السعال المختلفة، وقد يكون السعال الحاد وشبه الحاد من علامات الإصابة بسرطان الرئة، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى مثل سعال الدم.

ضيق في التنفس:

غالبًا ما يحدث ضيق التنفس بسبب أمراض القلب أو الرئة، مثل الربو أو الحساسية، لذا إذا كنت تعاني من هذا، يجب استشارة الطبيب المتخصص فورا.

اصفرار العين والجلد (اليرقان):

هذا الحالة مهمة للغاية لأنها مؤشر واضح على مشاكل الكبد التي يمكن أن يسببها سرطان الرئة، بالإضافة إلى أن اليرقان هو حالة تحول لون بشرتك إلى اللون الأصفر، كما أنه يصيب الجزء الأبيض من العين فيحوله إلى اللون الأصفر الباهت وفي الأمراض الحادة إلى الأصفر الغامق.

نقص الطاقة:

من الطبيعي أن يشعر كل شخص بالتعب من وقت لآخر، ويمكن أن يكون الحرمان من النوم أو التوتر من أسباب التعب، ولكن إذا كنت تشعر بالتعب بشكل غير طبيعي في كثير من الأحيان، ولا ينتهي السعال لديك، ولديك فقدان الشهية، فيجب استشارة الطبيب المتخصص فورا.

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