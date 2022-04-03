عروسة العيد.. «سيطري على التوتر علشان تحافظي على بشرتك قبل الفرح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فترة الاستعداد للزواج تعيش معظم الفتيات حالات من القلق والتوتر خاصة أثناء التجهيزات النهائية، بسبب الشعور بالضغط نحو كيفية إنجاز كافة الاحتياجات قبل توقيت الزفاف المحدد، ومن بين تلك التحضيرات الاهتمام بالبشرة، والتي تعد من ضروريات العناية الشخصية للعروس، لذلك نقدم لكي خلال التقرير التالي، مجموعة من النصائح لكيفية الاعتناء ببشرتك وجعلها مشرقة قبل يومك المميز.

بحسب موقع «brides» العالمي المهتم بشؤون المرأة، قدم تلك المجموعة من النصائح للعروس بشأن كيفية الاهتمام بالبشرة قبل يوم الزفاف.

1- السيطرة على التوتر

للتوتر نتائجه السلبية المتعددة التي تؤثر على البشرة ونضارتها، وقد يتطور الأمر في بعض الأحيان إلى الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، من بينها الإكزيما والصدفية، لذلك يجب على العروس أن تسيطر على مشاعر القلق لديها، لأنه مع حالة الإجهاد الشديدة أيضًا يمكن يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة.

2- المتابعة مع خبير جلدية

من الضروري أيضًا على كل عروس، المتابعة مع خبير للأمراض الجلدية، وذلك لتقييم الحالة الحالية للبشرة، وكيفية علاجها بخطوات سليمة، للحفاظ على صحتها ونضارتها خلال تلك الفترة العصيبة، وكذلك معالجة مشكلاتها المختلفة، ما بين حب الشباب وتجاعيد الوجه وغيرهم.

3- إزالة الشعر بالليزر

أيضًا إزالة الشعر بالليزر من الأمور الهامة التي يجب أن تحرص عليها العروس، إذ يستغرق الأمر فترة طويلة، لا تقل عن 6 أشهر.

4- تغذية البشرة وصحتها

روتين العناية بالبشرة أمر مهم وضروري للغاية، إذ لا تدرك معظم النساء أن هذا الروتين يبدأ من أثناء الاستحمام، وذلك من خلال استخدام غسول جيد للجسم، خالي من الكبريتات، ويوفر بشرة أكثر نعومة.

أيضًا ترطيب البشرة أمر مهم للغاية بعد الاستحمام، لذا يوصي خبراء الجلدية أنه من الضروري استخدام المرطبات بدلًا من تجفيف البشرة، للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

5- استخدام الفرشاة الجافة

قد تكون فرشاة الجسم واحدة من أفضل وسائل التجميل التي يمكنك القيام تقوم بها، إذ أن التقشير الجاف يعطي فوائد كبيرة للبشرة، بما في ذلك نضارتها وتنشيط الدورة الدموية.