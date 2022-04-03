طريقة عمل بسكويت التمر بخطوات بسيطة.. «دلعي أسرتك في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بسكويت التمر من أكثر ما يبحث عنه ربات المنزل خلال شهر رمضان الكريم، إذ ترغب معظمهن في تحضير المعجنات التي يستطعن تقديمها إلى أسرهن بجانب المشروبات عقب تناول الفطار أو السحور، ويعتبر بسكويت التمر من أكثر الأطعمة المفضلة للعديد من الأسر، إذ يعتمد أكثرهن على شراءه جاهزًا من المحلات.

ومن المعروف أن جدول رمضان لا يخلو من الوجبات بأنواعها المختلفة، لذا يقدم مطبخ هن للسيدات وربات المنزل طريقة عمل بسكويت التمر وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على قد الإيد المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

طريقة عمل بسكويت التمر

المقادير

- نصف كيلو دقيق.

- كوب سكر.

- رشة ملح.

- بيكنج باودر.

- فانيليا.

- 200 جرام من الزبدة.

- 3 بيضات.

الحشو

- ملعقة صغيرة حبهان مفروم.

- ربع كيلو من حبات التمر خالي النوى.

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

- 50 جرام من الزبدة.

خطوات تحضير بسكويت التمر

- في قدر كبير، احضري المكونات المذكورة مسبقًا من ملح، الدقيق، ثم البيكنج باودر.

- اخلطي المكونات معًا باستخدام مضرب اليد، ثم ضعي الزبدة.

- اسكبي السكر إلى المكونات، واضربيهم جيدًا بمضرب اليد أو الكهربائي، حتى تحصلين على خليط كريمي.

- ابدأي في وضع البيض، ثم الفانيليا مع ضربهم مرًة أخرى حتى تتخلصي من لون البيض في العجين.

- ضعي الدقيق إلى الخليط، ثم ابدأي في العجن بيديك لمدة 10 دقائق أو أكثر، حتى تتأكدي من حصولك على عجينة متماسكة وناعمة.

- ضعي على العجين كيس من البلاستيك، ثم ادخليه إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- جهزي الفرن على 180 درجة مئوية.

- ابدأي في تجهيز الحشو، من خلال وضع وعاء به المكونات حتى تذوب معًا مع التقليب لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- أخرجي العجين من الثلاجة، وابدأي في تشكيل بسكويت التمر مثلما ترغبين، مع وضع الحشو إلى داخله، ورصه إلى صينية موضوع عليها أوراق الزبدة.

- كرري خطوة تشكيل العجين حتى تجهزيه بأكمله.

- أدخليها إلى الفرن المجهز لمدة 15 دقيقة، حتى تنضج وتحصلين على اللون الذهبي المطلوب.

- جهزيها إلى التقديم بجانب المشروبات المفضلة.