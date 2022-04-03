طريقة عمل الكنافة بالقشطة.. «زي المحلات بمكونات في بيتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكنافة من الحلويات الشرقية المشهورة في العديد من الدول العربية، وهي من الحلويات المميزة في شهر رمضان الفضيل، فنجد العديد من الأنواع والحشوات المختلفة التي تنتشر بكثرة طوال الشهر، ولكن تعتبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطريقة الأصلية التي يحبها الجميع، ولهذا نقدمها لك للشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل الكنافة بالقشطة

½ كيلو كنافة مفرزة

كوب سمنة بلدي

مقادير الكريمة

½ كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة قشطة

3 ملاعق كبيرة نشا

½ لتر من الحليب

مقادير الشربات

كوب ونصف سكر

كوب ماء

عصير ½ ليمونة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

طريقة التحضير

تعتبر الكنافة من الحلويات الأساسية في جدول أكلات رمضان حيث تحرص ربات البيوت على إعدادها لأسرتها، وفيما يلي طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

لعمل الشربات

- في إناء قومي بإضافة كل من السكر والماء وقلبيهما على البارد، وبعد ذلك ارفعيه على النار واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم ضيفي الليمون والعسل دقيقتين حتى يغلي وارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

لعمل القشطة

- في إناء ضيفي كلا من اللبن والنشا والقشطة وقلبيهم على البارد، ثم ارفعيه على النار مع التقليب المستمر حتى يتكون قوام متماسك واتركيها لتهدأ قليلا.

لعمل الكنافة

- قومي بوضع الكنافة داخل طبق عميق وكسريها.

- ضيفي السمنة وقلبيها جيدا حتى تتغلف كل قطعة من الكنافة بها ومن ثم ضيفي السكر البودر وقلبيه معها .

- في صينية مقاس 26 بطني الأرضية والجوانب بالسمنة الذائب.

- ضعي نصف كمية الكنافة داخل الصينية وقومي بعمل جوانب واضغطي عليها جيدا حتى تتماسك.

- قومي بإضافة القشطة في المنتصف فقط، ومن ثم وزعي باقي الكنافة عليها لتغطيتها تماما.

- ضيفي ملعقتين من السمنة على الوجه الكنافة وأدخليها فرن ساخن جدا على درجة حرارة 170 على الشبكة حتى تأخذ لونا من الجوانب والوجه، وإذا لم تأخذ لونا من أعلى أشعلي الشواية إلى أن تأخذ لونا ذهبيا وارفعيها من على النار.

- ضيفي نصف كمية الشربات علي الوجه وتركها تتشرب تماما ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى يتوزع الشربات بداخلها وزينيها بالمكسرات .

ملاحظات مهمة لنجاح الكنافة بالقشطة

-استخدمي سكر أبيض ناعم الحبيبات في عمل الشربات.

- استخدامي القشطة هادئة وليست باردة ولا تضيفي أي سكر يسبب غمقان لونها.

- تعد هذه الخطوة من أهم خطوات طريقة عمل الكنافة بالقشطة، قومي بتفريز الكنافة الطازجة قبل استخدامها بيوم أو يومين، ثم افرميها بالكبة لتصبح قطع صغيرة.

- لا بد من عمل جوانب بالكنافة للصينية، لتعمل على تجنب التصاق القشطة في الصينية وتسهيل قلبها.

- يجب استخدام سمنة بلدي لتعطي طعما مميزا.