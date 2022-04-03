طريقة تحضير السوبيا الجاهزة.. «مكونات موجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السوبيا من أكثر العصائر شهرة على مائدة الإفطار في شهر رمضان الفضيل، حيث تتميز بطعمها المميز المليء بنكهة جوز الهند، يحبها الجميع وخصوصا الأطفال، وتحرص الأمهات دائما على تحضيرها في المنزل لأسرتها طوال الشهر، لذا يقدم لك «هن» في التقرير التالي طريقة تحضير السوبيا الجاهزة للشيف حسن بخطوات سهلة.

مقادير طريقة تحضير السوبيا الجاهزة

لتر لبن

معلقة من الفانيليا

3 ملاعق من العسل الجلوكوز

ملعقة سوبيا بودرة

100 مللى لتر من حليب جوز الهند

ملعقتان من الشربات الثقيل

طريقة التحضير

تعد السوبيا من المشروبات الرئيسية في جدول أكلات رمضان، حيث تعتمد عليه ربات المنازل كمشروب أساسي على مائدة الطعام، أو كمشروب تحلية بعد الإفطار، وفيما يلي طريقة تحضير السوبيا الجاهزة.

- يعتبر حليب جوز الهند الطبيعي هو المكون الأساسي في مشروب السوبيا، وفي حالة عدم توفر في مطبخك يمكنك تحضيره في المنزل بخطوات سهلة.

- في البداية أحضري طبقا به كوب من اللبن وانقعي فيه 4 معالق من جوز الهند، ثم اتركي هذا الخليط لمدة 4 ساعات حتى يكتسب اللبن من طعم جوز الهند.

-صفي اللبن جيدا من جوز الهند، واستخدميه في طريقة تحضير السوبيا الجاهزة كبديل لحليب جوز الهند الطبيعي.

-وإذا كان لا يوجد لديك أيضا عسل جلوكوز يمكنك تحضير الشربات الثقيل كبديل له بمكونات موجودة في مطبخك.

-في حلة صغيرة ضعي كوبين من السكر وكوب من الماء وارفعيهم على نار متوسطة، وعند وصول الخليط إلى الغليان ضيفي عليه عصير نصف ليمونة وفانيليا.

-بعد تجهير كل المكونات التي سوف تحتاجينها في عمل السوبيا، أحضري وعاء عميقا، وضعي فيه لترا من اللبن على النار حتى يصل لمرحلة الغليان.

-اتركي اللبن حتى يبرد، ثم أضيفي إليه كلا من الفانيليا والسوبيا البودرة، والشربات الثقيل وحليب جوز الهند.

-ضعي جميع المكونات الموجودة في طريقة تحضير السوبيا الجاهزة في الخلاط حتى تمتزج تماما.

- ثم يفرغ مشروب السوبيا في زجاجة ويوضع في الثلاجة حتى يصبح باردا وجاهزا للتقديم.