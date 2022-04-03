سميرة سعيد تكشف سر فشلها في الصلح بين أصالة وأنغام.. « وجهات نظر» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل وأسرار خاصة عديدة كشفتها الفنانة سميرة سعيد، خلال استضافتها ببرنامج «مراحل»، المذاع عبر شاشة التليفزيون السعودي «SBC»، حيث تطرق الحديث خلال اللقاء إلى الخلافات التي لا تزال قائمة بين كل من الفناناتين أصالة وأنغام، ودور الأولى في محاولات الصلح بينهما.

سميرة سعيد تعلق على خلافات أصالة وأنغام

وبسؤال الديفا سميرة سعيد، عن المخطيء في الطرفين بشأن تلك الخلافات القائمة، ردت قائلة: «كل واحد ليه وجهة نظره، ومن وجهة نظر كل واحد في معركة إنه شايف نفسه صح».

واستطردت «سعيد» حديثها موضحة أنها حاولت القيام بالصلح بينهما، لكنها فشلت في الأمر، وترى أن الوقت سيذوب الخلافات الواقعة بين كل من أصالة وأنغام، وذلك من خلال النسيان لما وقع بينهما فيما مضى، «أنا حاولت أصلح بينهم وفشلت أعمل ده، ودايمًا بقول في أي معارك بتحصل إن الوقت هو اللي بيصلح الدنيا».

أنغام ترد على اعتذار أصالة

تفاصيل خلافات أصالة وأنغام