طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع.. «هتجهزيها في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الزبادي واحدة من المقبلات التي تلقى إقبالًا كبيرًا على السفرة المصرية خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لذلك نقدم لكِ في السطور التالية، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع حسب وصفة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

- المقادير:

خيار

زبادي

كريمة لباني

لبن رايب

فلفل ألوان

نعناع

ثوم

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح

فلفل

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

- قشري الخيار وقطعيه واخلطيه مع الفلفل الألوان.

- ضعي الكريمة مع الزبادي واللبن الرايب واخلطيهم في بولة.

- ضيفي زيت الزيتون مع الثوم وتبليهم بالملح والفلفل.

- في الخطوة التالية، ضيفي النعناع.

- ضعي الصوص على السلطة وقدميها.

سلطة الباذنجان والزبادي

- المقادير:

باذنجان مقشر

ملح

فلفل

زيت زيتون

ثوم

كمون

زبادي

عصير ليمون

بقدونس

صنوبر محمص

طريقة تحضير سلطة الباذنجان والزبادي

- يُقلى الباذنجان في الزيت ثم يتبل بالملح والثوم والفلفل.

- اخلطيه مع الليمون والزبادي والكمون والبقدونس جيدًا.

- في الخطوة التالية، حمصي الصنوبر، وقلبيه جيدًا حتى يتحول للون الذهبي.

- ضعي الباذنجان في طبق التقديم وفوقه خليط الزبادي، ويزين بالحمص.

سلطة كرنب بالزبادي

المقادير:

كرنب ألوان

بصل

فلفل ألوان

زبادي

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة كرنب بالزبادي

- يُقطع كل من الكرنب الأحمر والأبيض مع الفلفل الألوان وشرائح البصل.

- افرمي الشبت مع الكزبرة الخضراء والشبت مع الزبادي وكل من الملح والفلفل وزيت الزيتون.

- في طبق للتقديم، ضعي الخضروات المقطعة وصبي الصوص عليها وتُقدم.

سلطة خيار بالزبادي والكريمة

- المقادير:

خيار

زبادي

كريمة لباني

لبن رايب

فلفل ألوان

نعناع

ثوم

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح

فلفل

طريقة تحضير سلطة خيار بالزبادي والكريمة

- قشري الخيار وقطعيه واخلطيه مع الفلفل الألوان.

- ضعي الكريمة في بولة واخلطيها مع الزبادي واللبن الرايب، حتى يتجانس الخليط تمامًا.

- ضيفي زيت الزيتون مع الثوم وتبليه بالملح والفلفل جيدًا.

- في الخطوة التالية، يُضاف النعناع إلى الخليط.

- ضعي الصوص على السلطة، ثم ضعيها في طبق التقديم.