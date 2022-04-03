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الامارات | الكويت.. صدور مرسوم «بيع الإجازات» لموظفي القطاع الحكومي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. صدور مرسوم «بيع الإجازات» لموظفي القطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2022

أصدرت الكويت رسميا اليوم مرسوما بتعديل نظام الخدمة المدنية يسمح ببيع رصيد إجازات الموظفين بالجهات الحكومية.

ونص المرسوم وفق صحيفة القبس : أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية وتنص على انه يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف.

واشترطت المادة على ألا يقل رصيد الموظف بعد الصرف النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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