كورونا اليوم: ظهور متحور "XE" الأكثر انتقالا.. والجرعة التنشيطية متاحة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

ظهور متحور "XE" الأكثر انتقالا

أكد بحث جديد الآن أن XE هو أكثر متحولات كوفيد قابلية للانتقال حتى الآن، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

المتغير الجديد، XE ، عبارة عن هجين متحور من نسختين سابقتين من Omicron - BA.1 و BA.2، وفقًا للبحث، فإن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال بعشر مرات من المتغير BA.2 أو اوميكرون الخفي، والذي أطلق عليه المتغير المثير للقلق بسبب معدل انتقاله العالي، إنه في الوقت الحالي أكثر سلالات الفيروس انتشارًا، وهو مسؤول عن 86 في المائة من جميع حالات COVID-19 الحديثة.

الجرعة التنشيطية متاحة لهؤلاء في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج أخبار المحور، أن أي شخص مضى عليه 3 اشهر بعد اكتمال تلقيحه وسنه فوق 65 سنة يستطيع أن يتوجه لتلقي الجرعة التنشيطية وكل من مضى عليه 6 أشهر وسنة أقل من 65 لتلقي الجرعة أيضا.

شخص يتلقى التطعيم 87 مرة ضد فيروس كورونا

تلقى محتال من ولاية ساكسونيا الألمانية اللقاح ضد فيروس كورونا 87 مرة.

وحسب موقع "t-online" الإخباري فقد تردد الرجل منذ يوليو 2021 إلى مراكز التلقيح المختلفة عدة مرات ليتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا ، وفقا لروسيا اليوم.