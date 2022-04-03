فوائد لا تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول نخاع العظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يتميز نخاع العظم فقط بمذاقه اللذيذ، ولكنه يقدم أيضًا عديد من الفوائد الصحية للجسم، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتينات حيث يحتوي على 100 جرام منه على 6.7 جرام من البروتينات.

لكن هل تعلم، ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت نخاع العظم؟.. هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية، وفقا لموقعي "healthline" و"food.ndtv.".

-غني بالعناصر الغذائية:

نحتوي ملعقة كبيرة من نخاع العظم ما يعادل 14 جرامًا على ما يلي من العناصر الغذائية:

110 سعرة حرارية.

12 جرام من الدهون.

1 جرام من البروتين.

7 % من فيتامين ب 12 من القيمة الموصى بها.

6 % من الريبوفلافين.

4 % من الحديد.

2 % من فيتامين هـ.

1 % من الفوسفور.

1 % من الثيامين.

1 % من فيتامين أ.

- تسهيل الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

تشير دراسة أجرتها جامعة ميشيجان إلى أن الأنسجة الدهنية لنخاع العظم تحتوي على هرمون يسمى( أديبونيكتين)، الذي يساهم في هضمًا سلسًا للطعام، وينظم مستوى الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تقوية المناعة:

يحتوي أيضا على الخلايا الجذعية النخاعية والليمفاوية، والتي تتحول إلى خلايا دم بيضاء وحمراء تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وإصلاح الخلايا وتجديدها.

- صحة عظام أفضل:

تشير بعض الدراسات إلى أن نخاع العظم يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن أكثر من اللحوم نفسها، إضافة إلى نسبة عالية من الكالسيوم، وهو أمر جيد لصحة عظام أفضل, والوقاية من التهاب المفاصل.

- تعزيز صحة الجلد:

الكولاجين الموجود به يطلق مضادات الأكسدة داخل الجسم، ما يساعد على تعزيز صحة الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة للجلد.

- تقليل الالتهاب:

يساهم الجلايسين، وهو نوع من البروتين الموجود في نخاع العظم على خصائص قوية مضادة للالتهابات، تساهم في تقليل الالتهاب في جسمك.

- إنتاج الطاقة:

يوفر أيضا كمية وفيرة من فيتامينات ب وحمض البانتوثينيك والثيامين والبيوتين ، والتي تعد ضرورية لعمليات الجسم المهمة ، بما في ذلك إنتاج الطاقة اللازمة للجسم.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا