الأكثر قابلية للانتقال.. كل ما تريد معرفته حول أحدث متحورات كورونا " XE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فقط عندما بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم في رفع القيود المتعلقة بـ كوفيد-19 بسبب انخفاض الحالات الإيجابية، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا ضد متغير متحور جديد من أوميكرون، حيث أثارت هيئة الصحة العامة الدولية مخاوف بشأن المتحور XE لفيروس أوميكرون المعدي.

يقال إن المتغير الفرعي الجديد لـ أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من أي سلالة من كوفيد شوهدت من قبل، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا البديل الجديد وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

المتحور الجديد لأوميكرون

ظهر متغير أوميكرون لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021، وفي غضون شهرين أصبح المسيطر، مما أدى إلى ارتفاع في الحالات في جميع أنحاء العالم في منتصف يناير، كان قابلاً للانتقال مرتين إلى أربع مرات أكثر من دلتاـ بعد ذلك، ظهر متغير فرعي BA.2 من اوميكرون، والذي وجد أنه أكثر عدوى من المتغير الأصلي.

الآن، أكد بحث جديد الآن أن XE هو أكثر متحولات كوفيد قابلية للانتقال حتى الآن.

ما هو XE وأين تم العثور عليه؟

المتغير الجديد، XE ، عبارة عن هجين متحور من نسختين سابقتين من Omicron - BA.1 و BA.2، وفقًا للبحث، فإن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال بعشر مرات من المتغير BA.2 أو اوميكرون الخفي، والذي أطلق عليه المتغير المثير للقلق بسبب معدل انتقاله العالي، إنه في الوقت الحالي أكثر سلالات الفيروس انتشارًا، وهو مسؤول عن 86 في المائة من جميع حالات COVID-19 الحديثة.

تم اكتشاف متغير XE الهجين الجديد من أوميكرون لأول مرة في المملكة المتحدة في 19 يناير 2022.

ماذا يعني هذا؟

كونه متغيرًا عالي القابلية للانتقال يعني أن المتغير الجديد يمكن أن يصبح البديل السائد في المستقبل، هناك خطر كبير لحدوث موجة أخرى من COVID-19 بسبب هذا البديل.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه حتى لا تُعرف اختلافات كبيرة في الخصائص، بما في ذلك شدة متغير XE وانتقاله، سيتم تصنيفها كجزء من متغير أوميكرون وسيتم اعتبارها متغيرًا مثيرًا للقلق.

الأعراض المحتملة للمتغير الجديد

على الرغم من عدم معرفة الأعراض الدقيقة للمتغير الجديد بعد، إلا أنه يُعتقد أنه يشبه أوميكرون و BA.2 البديل الفرعي من أوميكرون.

لا يؤدي نوع الفيروس التاجي المتغير إلى أعراض شديدة ولكنه ينتشر بسرعة.

على الرغم من أن الفيروس التاجي هو عدوى تنفسية، إلا أن الأعراض الأولية لمتغير Omicron لا تتعلق بالرئتين.

يعتبر التعب والدوخة من العلامات الأولية، تليها أعراض أخرى مثل الصداع والتهاب الحلق ووجع العضلات والحمى.

نادرًا ما يتم الإبلاغ عن فقدان حاسة الشم والتذوق لدى الأشخاص المصابين بأوميكرون البديل.

بصرف النظر عن هذه، فإن علامات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام المعدة وغيرها شائعة جدًا في حالة عدوى أوميكرون.

تم اكتشاف متغير متحور آخر مؤخرًا

إلى جانب متغير XE لفيروس أوميكرون ، حددت دراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أيضًا سلالتين مؤتلفتين جديدتين يتم تداولهما حاليًا - XD و XF. السلالة المؤتلفة المشار إليها باسم متغير متحور تتكون من متغيرين مختلفين سابقًا.

XD هو مزيج من دلتا و BA.1 لأوميكرون، تم اكتشافه في الغالب في فرنسا والدنمارك وبلجيكا.

XF هو مزيج من دلتا المملكة المتحدة و BA.1 من أوميكرون، تم اكتشافه في بريطانيا.

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