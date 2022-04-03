سميرة سعيد تكشف سر شبابها رغم تخطيها الـ60: كل 6 شهور «تحسينة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الديفا سميرة سعيد من الفنانات العربيات المحتفظات بجمالهن، ومع كل فيديو كليب تقدمه أو حفلة تحييها يشيد الجمهور بشكلها الخارجي الذي لا يتماشى مع عمرها الذي تخطى الـ60 عاما، وهو ما جعل مقدم برنامج مراحل على قناة «إس بي سي» السعودية، يسألها خلال استضافتها ببرنامجه عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها.

سميرة سعيد وعمليات التجميل

ابتسامة رُسمت على وجه النجمة الغنائية سميرة سعيد، بعد توجيه السؤال لها وهي تخبر المذيع أنها كثيرة، مُطلقة عليها لفظ تحسينات وليست عمليات: «حسنت شوية حاجات بسيطة»، مؤكدة أن فكرة عمليات التجميل جاري البحث فيها.

موقف سميرة سعيد من عمليات التجميل

وأكدت سميرة سعيد أنها حتى الآن لم تجر عمليات تجميل كبيرة في شكلها، وعن موقفها منها، قالت إنها ليست ضدها على الاطلاق، لأنها من أدوات العمل والشغل: «طول الوقت بحب أبان في أحسن مظهر وأحسن شكل»، لتخبر المذيع ضاحكة أنها تجري كل 6 شهور «تحسينة».

وخطفت سميرة سعيد الأنظار بجلسة تصوير طرحتها في عيد الأم، وظهر معها نجلها شادي، وكانت لصالح إحدى المجلات الفنية، وطرحت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 3 جلسات تصوير بأزياء كاجوال ورسمية وكلاسيك، وجاءت تعليقات الجمهور لتشيد بمظهرها الشبابي وأنها لا يبدو عليها السن إطلاقا ولا أن هذا الشاب هو نجلها، نظرا لهيئتها الشبابية الجذابة طوال الوقت، سواء في أعمالها الفنية أو لقاءاتها التلفزيونية وحفلاتها.