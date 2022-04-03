طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات.. «أحسن من الشيفات وطعم مميز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد اللحوم التي يعدها الشيف في الأفراح أو المناسبات السعيدة من ألذ أنواع اللحوم التي يمكن أن تتذوقها، ودائما ما تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لإعدادها لأسرتها في المنزل، ولهذا يقدم «هن» لكِ في التقرير التالي، طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات بالخطوات وبمكونات موجودة في مطبخك للشيف حسن.

مقادير طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات

2 كيلو لحمة قطع كبيرة

بصل مقطع جوليان

فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة

جزر مقطع قطع صغيرة

طماطم مقطعة مكعبات

معجون طماطم

كبيبة صيني

قرفة أعواد

فلفل أسود حصى

شطة

ورق لورا

حبهان

ملح

خطوات التحضير

تعد اللحمة من الوجبات الأساسية في الأفراح والمناسبات وجدول أكلات رمضان أيضا، إذ تحرص ربات البيوت على إعدادها خلال عزومات رمضان، وفيما يلي طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات:

- في البداية عليكِ تقطيع قطع اللحم، كل قطعة بوزن ربع كيلو وذلك للقطع التي تأخذ وقت طويل في التسوية، أما القطع التي تنضج في وقت أسرع يمكنك تقطيعها بوزن نصف كيلو أو كيلو إلا ربع.

- يتم غسل اللحمة وتوضع في حلة كبيرة على النار.

- بعد ذلك، ضيفي كلا من ورق اللورا والحبهان والقرفة الأعواد والفلفل الأسود والكبيبة الصيني ونشوح اللحمة.

- ضيفي الماء المغلي وتُغطى الحلة حتى تبدأ في الغليان ثم يتم تهدئة النار، واتركيها إلى أن تنضج ثم ارفعيها من على النار.

- توضع اللحمة في مصفاة، ثم ضعي عليها رشة من الملح والفلفل الأسود واتركيها حتى تجف من الشوربة.

- بينما تصفى اللحمة من الشوربة، ابدأي في تحضير التتبيلة.

- تعد التتبيلة هي سر الطعم في طريقة عمل لحمة الأفراح والمناسبات، قومي بوضع البصل الجوليان والفلفل الأخضر الشرائح والجزر والطماطم المكعبات في حلة على النار وقلبي إلى أن تظهر رائحة الخضار ثم ضيفي معجون الطماطم والشطة والملح.

- ضعي بعد ذلك مرقة اللحمة واتركيها حتى تبدأ في الغليان ثم تُرفع من على النار.

- سخني الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- قطعي اللحمة إلى شرائح متوسطة السُمك، وضعيها في صينية الفرن.

- ضيفي إليها الصلصة المعدة مسبقا.

- غطي الصينية بورق الفويل وادخليها إلى الفرن حتى تتشرب المرقة ثم انزعي الورق وشغلي الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.

- اخرجي الصينية من الفرن ثم ضعي اللحمة في أطباق التقديم.

- يمكنك تقدميها مع الأرز الأصفر وطبق من السلطة الخضراء والطحينة.