طريقة تعصيج اللحمة المفرومة.. «وصفات جديدة مش هتاخد منك وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد اللحمة المفرومة عنصرا أساسيا في العديد من الأطباق، كما تعتمد عليها ربات البيوت في إعداد الكثير من الأكلات الشهية مثل المكرونة بالبشاميل والجلاش وغيرها من الوصفات المختلفة، فهي سهلة التحضير ولا تأخذ وقتا طويلا في الطهي، ولهذا يقدم «هن» لكِ طريقة تعصيج اللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة للشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة تعصيج اللحمة المفرومة

- ½ كيلو لحمة مفرومة

- بصلة مفرومة ناعم

- فص ثوم

- 2 معلقة كبيرة من السمنة أو الزيت

- ملح وفلفل

- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

طريقة التحضير

تعد اللحمة المعصجة أساس العديد من الوصفات الموجودة في جدول أكلات رمضان، لذا نقدم لكِ فيما يلي طريقة تعصيج اللحمة المفرومة:

- في البداية أحضري طاسة عميقة وضعيها على النار، ثم ضعي بها ملعقتين من السمن واتركيها حتى تسيح وتسخن جيدا.

- ضعي البصل والثوم وقلبي إلى أن يذبل كلا منهما.

- بعد ذلك، ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى يتغير لونها.

- ضيفي بهارات اللحم، والفلفل الأسود واتركيها على النار حتى تجف الماء الموجودة بها.

- آخر خطوة في طريقة تعصيج اللحمة المفرومة هي إضافة الملح بعد أن تستوي اللحمة تماما.

- تُرفع اللحمة المعصجة من على النار، لتصبح جاهز لاستخدامها في الوصفات المختلفة.

مقادير تعصيج اللحمة المفرومة بالخضار

- كيلو لحمة مفرومة

- ¼ كوب من الكزبرة المفرومة

- ¼ كوب من النعناع المفروم

- حبتان من البصل المفروم

- حبة فلفل أخضر حار مفروم

- ½ معلقة كزبرة الناشفة

- ½ ملعقة فلفل الأسود

- ½ ملعقة شطة

- ½ ملعقة الكمون

- ½ ملعقة زنجبيل بودرة

- ½ ملعقة ثوم بودرة

- ملعقة ملح

- 2 معلقة زيت

طريقة التحضير

- ضعي الطاسة على النار وضيفي الزيت حتى يسخن جيدا، ثم ضعي الزنجبيل والثوم وقلبي، وبعدها ضيفي كلا من الكمون والشطة الحار واللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا.

- اتركي المكونات على النار حتى يتبخر الماء منها ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة، واتركي اللحم لمدة 5 دقائق.

- يُضاف البصل، والفلفل الأخضر، والخضار الطازج في الخطوة الأخيرة من طريقة تعصيج اللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا، ثم تُرفع الطاسة من على النار، وتقدم أو تترك لحين الاستخدام.