أفضل 6 مشروبات للإفطار في رمضان.. وخطوات تحضيرها «زي الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال تناول وجبة الإفطار، يحرص العديد من الأشخاص على تناول المشروبات قبل تناول الطعام كي يحصل الجسم على الترطيب اللازم له والتخلص من الشعور بالعطش، ونقدم فيما يلي، أفضل 6 مشروبات للإفطار في رمضان يمكن وضعها على السفرة.

أفضل 6 مشروبات للإفطار في رمضان

وحسب ما كشفت غادة نوارة خبيرة الطهي، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، فأن المشروبات التي يمكن وضعها على السفرة في وجبة الإفطار تتضمن: الكركديه، التمر الهندي، العرقسوس، الخروب، السوبيا، التمر باللبن.

1- طريقة عمل الكركديه

- المقادير:

كيلو كركديه

3 كوب سكر

2 لتر ماء

طريقة تحضير الكركديه

- قلبي الكركديه مع السكر على النار.

- في الخطوة التالية، ضيفي الماء واتركي الخليط حتى يغلي.

- صفي الخليط واتركيه حتى يبرد.

- احفظيه داخل أكياس وضعيه في الفريزر.

طريقة عمل العرقسوس

- المقادير:

- كوب عرقسوس

- ربع ملعقة صغيرة كربوناتو

- ماء

طريقة تحضير العرقسوس

- قلبي العرقسوس مع كمية من الماء والكربوناتو.

- اتركي الخليط حتى يتغير لونه.

- ضيفي الماء إذا احتاجتي استخدامه.

طريقة عمل السوبيا

المقادير

- كوب جوز هند

- كوب سكر بودرة

- كوب لبن بودرة

- نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

- ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير السوبيا

- اخلطي اللبن مع جوز الهند والسكر.

- ضيفي الفانيليا مع ملح الليمون وقلبيه جيدا.

- احفظي الخليط داخل برطمان نظيف وجاف.

طريقة عمل الخروب

المقادير:

- 1 كيلو خروب

- 5 كوب سكر

- 3 لتر ماء

طريقة تحضير الخروب

- قلبي الخروب على النار مع السكر.

- في الخطوة التالية ضيفي الماء وقلبيه.

- صفي الخليط وضيفي السكر وقلبيه.

- بعد أن يبرد الخليط، احفظيه وضعيه في أكياس داخل الفريزر.

طريقة عمل التمر الهندي

المقادير:

- 3 كوب سكر

- 2 لتر ماء

- نصف كيلو تمر هندي

طريقة تحضير التمر الهندي

- قلبي التمر مع السكر جيدًا.

- في الخطوة التالية ضيفي الماء وقلبيه جيدًا.

احفظي الخليط داخل الفريرز حتى تحتاجي لاستخدامه.

طريقة عمل تمر باللبن

المقادير:

- تمر

- لبن

طريقة تحضير تمر باللبن

- قومي بنقع التمر في اللبن ثم تقطيعه.

- إضربيه في الخلاط حتى يتحول إلى سائل.