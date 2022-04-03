طريقة عمل القطايف بحشو الفراخ بخطوات سهلة: «هتجهزيها في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال أيام شهر رمضان المبارك تتطرق العديد من ربات البيوت إلى تحضير أطباق القطايف بنكهات مختلفة، وذلك لتجربة كل ما هو جديد، والتي من بينها قطايف الدجاج، لذلك نستعرض لكِ طريقة عمل القطايف بحشو الفراخ، والتي يمكن إعدادها في خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل القطايف بحشو الفراخ

- المقادير:

ربع كيلو صدور فراخ مسلوقة

500 جرام قطايف

2 ملعقة زيت

طبق مشروم مقطع مكعبات

جوزة الطيب

ملعقة زبدة

كوب حليب

ملعقة دقيق

بصل مفروم

ملح

زعتر

فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة تحضير القطايف بحشو الفراخ

- ضعي صدور الفراخ المسلوقة في طاسة بها زيت على النار مع الثوم والبصل المفرومين وقلبيهم سويًا.

- يوضع المشروم مع الملح والفلفل والزعتر، وابدأي في تقلبيهم حتى يشوحوا جيدا.

- في الخطوة التالية، ضعي ملعقة من الزبدة مع الدقيق وقلبيهم لمدة 3 قائق، ثم يضاف إليهما كوب الحليب، ويقلبوا بمضرب كهربائي، ثم ثقلي القوام ليتكون البشاميل.

- ضعي الحشو مع صوص البشاميل وقلبيهما جيدا حتى تمام التجانس، واتركيه حتى يبرد.

- وفي النهاية ضعي حشو الفراخ في القطايف وإقليه في الزيت الساخن.

قطايف باللحمة المفرومة

- المقادير:

2 كوب دقيق

1 وثلاثة أرباع كوب ماء دافىء

ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة

الحشو:

لحمة مفرومة معصجة

مكسرات

محمرة مجروشة زيت للقلي

طريقة تحضير قطايف باللحمة المفرومة

- إخلطي الدقيق مع الماء والخميرة ثم ضيفي إليهم رشة ملح ورشة سكر.

- ضيفي اللبن البودرة وقلبي الخليط جيدًا، واضبطي القوام بالماء، وقلبيه جيدًا، واتركيه حتى تتخمر.

- سويها فيما بعد داخل طاسة غير قابلة للالتصاق ولا تقلبيها.

- احشيها باللحمة المعصجة، واغلقيها جيدًا وإقليها في الزيت وقدميها.

طريقة عمل قطايف حادقة

- المقادير:

قطايف محمرة

كريم تشيز

مايونيز

لبنة تركي

بيف بيكون

زيتون أسود شرائح

زيتون أخضر شرائح

بابريكا

زعتر

خيار مخلل صغير

طماطم شيري

طريقة تحضير قطايف حادقة

- قومي بخلط كريم التشيز مع اللبنة التركي والمايونيز والزيتون الأخضر والأسود، والبابريكا، والزعتر والبيف بيكون والخيار المخلل.

- تُحشى القطايف بهذا الخليط ومن ثم تٌقدم كالمقبلات على السفرة.