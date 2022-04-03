جدول رجيم رمضان 2022.. رياضة وسعرات حرارية أقل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

غالبا ما تتأثر حياة المنتظمين في أداء الألعاب الرياضية بقدوم شهر رمضان، بسبب تغيير النظام الغذائي، فبدلاً من ثلاث وجبات تصبح وجبتين وحتى مواعيد ممارسة الرياضة تختلف، لذلك يتساءل الكثير من الناس والرجال بوجه خاص عن جدول رجيم رمضان 2022، لذلك يعرض «هن» أفضل جدول رجيم رمضان 2022 وفقاً لموقع Birmingham الطبي.

التخلص من الوزن

التخلص من الوزن بالنسبة للرجال من الأمور التي لا تأخذ وقتا طويلاً فالرجل بطبيعته يفقد جسمه السعرات الحرارية بسهولة على عكس المرأة التي قد تأخذ وقتا في ذلك، لكن في جدول رجيم 2022 هناك بعض النصائح للرجال للتخلص من الوزن منها الآتي:

أولا: بالنسبة لجدول رجيم رمضان 2022، فإن العصائر ومعجنات البروتين طريقة رائعة للحصول على الفيتامينات والمغذيات الكبيرة إذا وجدت نفسك تكافح حتى تتناول ما يكفيك من الأطعمة الكاملة.

بينما تكون أولى أيام رمضان هي الأطعمة المقلية، تكون هذه هي الكارثة الكبرى لأنها ذات السعرات الحرارية عالية، لكن يمكن الاستمتاع بها بانتظام وبكميات محددة، وعلى العكس منها الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة منها الفواكه والخضروات لضمان الحصول على توازن جيد بين العناصر الغذائية.

يجب الحفاظ على روتينك من التمارين اليومية ولكن بظبط ساعة قبل الإفطار حتى تقوم بأدائها، مع الوضع في الاعتبار أنك ستحتاج إلى تقليل شدة التدريبات أثناء الصيام، وإذا وجدت التمارين مرهقة للغاية ركز على المشي أو التمارين الخفيفة مثل اليوجا.

ومن المهم في جدول رجيم رمضان 2022 الحصول على قسط كاف من النوم، لأنه يمكن أن يؤثر عدم النوم الكافي على هرمونات الجوع، مما يجعل من الصعب مقاومة كميات كبيرة من الأطعمة.

بناء العضلات في رجيم 2022

ثاني خطوة في جدول رجيم رمضان 2022 للرجال، التأكد من تناول ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية، إذ يعد البروتين مع الفاكهة وزبدة المكسرات طريقة رائعة للحصول على السعرات الحرارية لبناء الكتلة العضلية.

استمر في تدريب الأثقال، لكن مع خفض الوزن وزيادة العدات، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يساعدك في الحفاظ على عضلاتك مع تجنب الكثير من الضغط على الجسم.

ركز أكثر على التمارين المركبة مثل القرفصاء مثل اليوجا، وتمارين الضغط، وأكثر من تمارين العزلة إذ تعمل التمارين المركبة على تدريب المزيد من العضلات لكل تمرين، لذلك من الأسهل تمرين جزء أكبر من جسمك في تمرين أقل.