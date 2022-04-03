أفضل رجيم في رمضان 2022.. «دايت» سريع بنصائح سالي فؤاد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتساءل الكثير من الناس خلال الشهر الكريم عن أفضل رجيم في رمضان 2022، خوفا من زيادة أوزانهم إثر تناول الحلويات وياميش رمضان، ولذلك يقدم «هن» أفضل رجيم في رمضان 2022 بنصائح الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد، والتي تتضمن الآتي:

وجبة الإفطار لأفضل رجيم

ولاتباع أفضل رجيم في رمضان 2022 وحتى تكون نتائجه فعالة يحب أن تحتوي وجبة الإفطار على عصائر طازجة، على سبيل المثال عصير برتقال طازج أو ثمرة من التمر، بعد ذلك يأتي دور الشوربة، إذ يمكن تناول ملعقة أو اثنين منها.

بعد ذلك يمكن أخذ استراحة للمعدة عن طريق أداء صلاة المغرب، ثم العودة لتناول سلطة خضراء او خضروات ورقية

بعد ذلك يأتي دور الطبق الرئيسي الذي يحتوي على البروتين، ولكن يجب أن تكون عناصر مشوية أو أعدت بالفرن، ولابد من الابتعاد عن تناول المقليات والدهون.

دور الماء في أفضل رجيم في رمضان 2022

يأتي دور شرب الماء فلا يستحب شرابه أثناء تناول الطعام، لكن يجب أن يجرى شرب الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام بساعة على الأقل.

الالتزام بتناول الكميات الصحيحة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، وذلك حتى يستطيع الجسم تخزين الماء.

ويجب الابتعاد عن تناول الحلويات والتي يسهل استبدالها بالفاكهة مثل التفاح والخوخ والبطيخ حسب المتاح، أو الخضروات الورقية مثل الخس والخيار والكابوتشي.

الحرص على تناول اللبن خالي الدسم، وأيضا يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها مشروبات غير صحية وتؤثر بشكل سلبي على وزن الجسم.

وجبة السحور

بعد معرفة وجبة الإفطار لأفضل رجيم في رمضان2022 والنصائح المضافة إليها، يجب معرفة الأطعمة التي ينصح تقليل من تناول كميات كبيرة من النشويات، إذ يجب تناول العصائر الطازجة للحصول على الترطيب طوال اليوم.

كما يجب شرب كميات كبيرة من الماء في الفترة خلال وجبتي الإفطار والسحور، فالماء وحده يساعد على تنظيم عملية الهضم داخل الجسم، لذلك لابد من البدء بتناول الماء بعد الإفطار بساعة وتناولها بانتظام، والابتعاد عن تناولها قبل السحور، لأن الجسم لا يستفيد من الماء بل تعزز عملية هضم وجبة السحور بشكل سريع، مما يسبب الشعور بالجوع أثناء الصيام.

وأثناء الرجيم الرمضاني ينصح بالابتعاد عن شرب كميات كبيرة من الماء بعد وجبة السحور مباشرة والبعد عن المشروبات الغازية، إذ يتمكن الجسم من تعويض الماء والترطيب أثناء الصيام.