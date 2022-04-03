فساتين «نيللي ومنى ودينا» مقارنة بالسندريلا.. مصممة أزياء: «منهم اللي مش مناسب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من البهجة والعودة للنوستالجي ظهرن بها كلًا من الفنانات دينا الشربيني، نيللي كريم، ومنى زكي، خلال ظهورهن في إعلان إحدى شركات الاتصال، مع بداية شهر رمضان المُعظم.

على الفور خطفن الثلاثي الأضواء ربما للاستعراض المقدم خلال الإعلان، خاصة أنه اعتمد على موسيقى أهم وأشهر أغنيات السندريلا، مع فترة الربيع في الثمانينات، التي أثارت إعجاب العديد، بينما قارن البعض بينهن وبين السندريلا.

فساتين نيللي ومنى ودينا الشربيني مقارنة بالسندريلا: «منهم اللي مش مناسب»

وتألقت الفنانة نيللي كريم في البداية بفستان أبيض منفوش، ربيعي، ثم بدت بفستان ضيق، أبرز قوامها الممشوق مزين بالورود، غلب عليه الألوان الداكنة.

بينما تألقت الفنانة دينا الشربيني، في المشهد الثاني من الإعلان، بفستانين، جاء الأول مزودا بالعديد من الرسومات والألوان، مع نصف أكمام منفوخة، بينما ظهرت بافستان آخر، أوف شولدر، بدرجات داكنة، له أكمام مروحية، ومزين بالورود، مع الشعر الكيرلي.

وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة منى زكي، بعدة فساتين مزودة بالورود والزهور غلب عليها الألوان الفاتحة بين الأبيض، والأصفر، ودرجات البرتقالي.

مصممة أزياء عن فساتين النجمات: «منهم اللي مش مناسب»

وعلى الفور، علقت أمنية مصطفى، مصممة الأزياء، على فساتين الفنانات، مقارنة بالحقبة الزمنية اللاتي قررن تمثيلها، لـ«هُن»، قائلة: «مبدئيا أول لوك لنيللي كريم المشجر مناسب جدًا ونفس استايل سعاد حسني، بينما الثاني كلاسيكي أوي مش لايق على جو الربيع وتوقيت الإعلان إنه بيمثل استايل اللبس زمان».

وقالت مصممة الأزياء عن إطلالة دينا الشربيني الأولى: «فرعوني أكتر ما هو بيعبر عن جو الربيع، لكن تاني لوك المشجر مناسب لاجواء الاعلان وفكرته وصيفي ومبهج خصوصًا مع التصوير جنب البطيخ والفاكهه الصيفية»

واختتمت مصممة الأزياء، حول فساتين منى زكي: «أول لوك مبهج وربيعي وتاني لوك معبر عن الشمس وطباعة الدريس مناسبة جدًا، لكن تالت لوك مش مناسب».