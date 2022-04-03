ما حكم تناول العقاقير لتأخير نزول الدورة الشهرية في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يتسم شهر رمضان المبارك بروحانياته الخاصة المتمثلة في صور العبادات المختلفة ما بين الصيام والصلاة والتعبد وغيرهم من المظاهر الإيمانية، وحرصا على صيام أيامه المعظمة كاملة، تحرص بعض السيدات على تناول بعض الحبوب العلاجية لتأخير نزول الدورة الشهرية في رمضان.

وفي هذا الصدد، توجهت سيدة بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه، ما حكم تعاطي الحبوب التي تؤخر نزول الدورة الشهرية، حتى أتمكن من صيام شهر رمضان كاملا؟، وما رأي الدين في تناول علاجات لتأخير نزول دماء الحيض في رمضان.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أحد أمناء الفتوى، من خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجوز للمرأة تعاطي أي شيء يؤخر نزول الدورة الشهرية حتى تتمكن من أداء العبادة كاملة.

الإفتاء: يجب الامتناع عن تناول الحبوب في هذه الحالة

وتابع أمين الفتوى جوابه أنه يجوز القيام بالأمر، ما لم يثبت وقوع ضررا طبيا على السيدة أو الفتاة، وإن ثبت الضرر فلا يجوز لها ذلك.

واختتم عويضة عثمان حديثه، لافتا إلى بأنه الأولى أن تقف المرأة مع مراد الله سبحانه وتعالى، فالحيض أمر كتبه المولى عز وجل على بنات آدم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.